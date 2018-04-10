Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde Çeyrek Final Heyecanı

Vodafone FreeZone League of Legends 2018 Şampiyonluk Ligi’nde geçtiğimiz haftaya çeyrek final heyecanı damga vurdu.

Kıran kırana geçen lig maratonunun ardından, dört takım çeyrek final heyecanına ortak oldu. Team AURORA, 1907 Fenerbahçe Espor, YouthCREW ve Dark Passage.Dominos ekipleri arasındaki nefes kesen mücadeleler sonunda, adını yarı finale yazdıran takımlar Team AURORA ve YouthCREW oldu.

Kıran kırana geçen lig aşaması sonrasında, aynı heyecanla devam eden çeyrek final karşılaşmalarına sahne olan Vodafone FreeZone League of Legends 2018 Türkiye Şampiyonluk Ligi’nde artık son viraja geliniyor. Final sürecine giren takımlar, heyecan dolu karşılaşmaların ardından Kış Mevsimi Finali’ne doğru ilerliyor. TeamAURORA, 1907 Fenerbahçe Espor, YouthCREW ve DarkPassage.Dominos takımları arasında geçen nefes kesici çeyrek final karşılaşmalarının sonunda yarı finale çıkan takımlar belli oldu. Team AURORA, BAUSuperMassive, YouthCREW ve Royal Bandits, bu aşamada kozlarını paylaşacak olan takımlar olarak son dörde kalmayı başardı.

Karşılaşmalar 7 Nisan Cumartesi günü oynanan Team AURORA – 1907 Fenerbahçe Espor maçıyla başladı. Serinin favori takımı, son şampiyon 1907 Fenerbahçe Espor’du ancak Team Aurora, 3-1 biten seri sonunda adını yarı finale yazdıran ilk takım oldu.

Çeyrek final karşılaşmasının bir diğer maçı da YouthCREW ve Dark Passage.Dominos arasındaydı. Dark Passage.Dominos ilk maça hızlı başlasa da YouthCREW rakibini durdurmasını bildi ve ilk maç sonunda zafere ulaştı. Serinin diğer maçlarında da adeta fırtına gibi esen YouthCREW, arka arkaya kazandığı zaferlerle 3’te 3 yaptı ve adını yarı finale yazdıran diğer takım oldu.

13 Nisan Cuma günü başlayacak yarı final karşılaşmalarında Team AURORA, BAUSuperMassive’le eşleşirken, YouthCREW’in rakibiyse Royal Bandits oldu. Bu mücadelelerde kaybeden taraflar ise 15 Nisan Pazar günü 3’üncülük maçı için bu mevsim son kez Vadi’ye inecek.

Maçlar Twitch Üzerinden Canlı Yayınlanıyor

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde yarı final mücadeleleri ve 3’üncülük maçı Twitch üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Team AURORA – BAUSuperMassive mücadelesi 13 Nisan Cuma günü saat 18.00’da, YouthCREW – Royal Bandits mücadelesi ise 14 Nisan Cumartesi günü saat 15.00’dan itibaren canlı yayınla www.twitch.tv/riotgamesturkish adresinden yayınlanacak. Ayrıca, mevsim 3’üncüsünün belirleneceği maçlar da 15 Nisan Pazar günü yine saat 15.00’dan itibaren canlı olarak izlenebilecek.

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