Logitech ödülleri topladı

Logitech, Red Dot Product Design Awards’ta, 10 ürün kategorisinde toplam 13 ödül kazandı.

Red Dot tarafından üst üste 6. kez ödüllendirilen Logitech, 2016 ve 2017 yıllarında aldığı 9’ar ödülün ardından, bu sene kazandığı 13 ödülle kendi rekorunu kırdı. Konuyla ilgili bilgi veren Logitech CEO’su Bracken Darrell, “Tasarıma odaklanmamız, geçen yıl uluslararası kuruluşlardan toplam 50 ödül kazanmamızı sağladı. Bu yıl yalnızca Red Dot’tan aldığımız 13 ödülle kendi rekorumuzu kırmaktan, sürekli gelişen tasarım kabiliyetimizle 2018’e güçlü bir şekilde girmekten mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Logitech’in ödüllü ürünleri:

· Logitech CRAFT Klavye

· Logitech MX Master 2S + Flow

· Logitech MX Sound

· Logitech MX ERGO

· Logitech MeetUp

· Logitech Spotlight

· Logitech Rugged Combo

· Logitech G POWERPLAY Kablosuz Şarj Sistemi

· Logitech G Pro Mekanik Oyun Klavyesi

· Logitech G433 7.1 Oyun Kulaklığı

· Logitech G413 Mekanik Arkadan Aydınlatmalı Oyun Klavyesi

· Ultimate Ears BLAST + Ultimate Ears MEGABLAST

· Ultimate Ears WONDERBOOM

Logitech Tasarım Sorumlusu Alastair Curtis ise “Tüketiciyi aldığımız her kararın merkezinde tutarak, ürünlerimiz aracılığıyla inanılmaz deneyimler yaşatmayı hedefliyoruz. Red Dot gibi prestijli organizasyonlar tarafından ödüllendirilmek hem çok onur verici bir durum, hem de doğru yolda olduğumuzun göstergesi… Logitech’le ilgilenen herkes için yenilikçi ürünler tasarlamaya ve kendimize meydan okumaya devam etmeliyiz.” şeklinde konuştu.

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