NBA 2K Ligi yeni sezonundaki müsabaka yapısını açıkladı.

NBA’in profesyonel e-spor ligi ‘NBA 2K League’, yeni sezonundaki müsabaka yapısını açıkladı.

NBA 2K Ligi Mayıs ayından Ağustos’a kadar 17 hafta boyunca devam edecek. NBA 2K Ligi Play-off ve Finallerine kadar devam edecek haftalık müsabakalar en iyi NBA 2K oyuncularını kapsayacak.

NBA’in e-spor ligi NBA 2K League müsabaka yapısını duyurdu. En iyi NBA 2K oyuncularının mücadele edeceği lig, 1 Mayıs’ta başlayacak 15 haftalık normal sezon, 12 haftalık eşleşmelerden ve üç hafta sürecek turnuvalardan oluşacak. 17 takım, 14 normal sezon maçı ve üç ek turnuva dahil olmak üzere minimum 19 maçta karşı karşıya gelecek. Turnuva sonuçları bir takımın 14 maçlık normal sezon skorunda değerlendirilmeyecek, sezon sonrası için bir uzatma görevi görecek. Play-off kura sırası ise normal sezon sonuçlarına göre belirlenecek. Takımlar sezon boyunca üç turnuva ve play-off genelinde 1 milyon Dolar değerindeki ödül için mücadele edecek.

Turnuva Maçı: Turnuvalar beş gün boyunca karşılaşacak dörtlü gruplar halinde havuz maçları şeklinde yapılacak. Her gruptan en iyi iki takım tekli eleme usulü play-off gruplarına çıkacak. Turnuvanın 100,000 Dolar değerinde bir ödül havuzu olacak.

Diğer iki sezon içi turnuvası için çekilecek kura, bir takımın dört haftalık normal sezon maçlarında gösterdiği skora göre belirlenecek. Bu tekli eleme usulü turnuvalar 16. ve 17. seçimler arasında yapılacak maçları da kapsayacak. Bu turnuvaların her birinde 150,000 Dolar değerinde bir ödül havuzu olacak. Final turnuvası ise kazanana bir playoff ödülü verecek.

Play-offlar/Finaller: NBA 2K Ligi Play-offları 17 Ağustos’ta başlayacakve iki hafta boyunca devam edecek. Normal sezonun en iyi yedi takımı ve final turnuvasının kazananı play-off ödüllerini garanti etmiş olacak. Turnuvanın kazananı ligin en iyi sekiz takımından biri ise, en iyi sekiz takım play-offlara katılacak.

Çeyrek finaller tekli eleme usulü ile yapılacak. Yarı finaller ve NBA 2K Ligi Finalleri en iyi üç takımı belirleyecek. Playoff ödül havuzunda, NBA 2K Ligi şampiyonu havuzdan 300,000 Dolar kazanacak şekilde 600,000 Dolar olacak.

2018 NBA 2K Lig programı

Mayıs 1-5 Turnuva başlangıcı

Mayıs 11-12 Haftalık maçlar

Mayıs 18-19 Haftalık maçlar

Mayıs 25-26 Haftalık maçlar

Haziran 1-2 Haftalık maçlar

Haziran 8-9 Turnuva

Haziran 15-16 Haftalık maçlar

Haziran 22-23 Haftalık maçlar

Haziran 29-20 Haftalık maçlar

Haziran 6-7 Haftalık maçlar

Haziran 13-14 Turnuva

Haziran 20-21 Haftalık maçlar

Haziran 27-28 Haftalık maçlar

Ağustos 3-4 Haftalık maçlar

Ağustos 10-11 Haftalık maçlar

Ağustos 17 Play-off (Çeyrek finaller)

Ağustos 18 Playoffs (Yarı finaller)

Ağustos 25 NBA 2K Ligi finalleri

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