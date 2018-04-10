The Incredibles konsollara geliyor!

İnanılmaz Aile’nin kötü adamlara karşı mücadelesi “LEGO:The Incredibles” ile konsollara geliyor.

Gönüllere taht kuran süper kahraman Parr ailesi “İnanılmaz Aile 2” ile sinemalara geri dönüyor. Warner Bros’un 15 Haziran’da film ile eşzamanlı piyasaya süreceği “LEGO:The Incredibles” Türkiye’de Bilkom tarafından PS4 ve Xbox One platformları için satışa sunulacak.

Warner Bros, Disney•Pixar animasyonu İnanılmaz Aile’nin uzun yıllar sonra geri dönüşünü LEGO desteğiyle oyun konsollarına taşıyarak kutluyor. Daha önce Star Wars, NINJAGO, Jurassic World ve Harry Potter gibi seriler için özel oyunlar yayınlayan LEGO, İnanılmaz Aile’nin beklenen geri dönüşünü de değerlendirerek, yeni bir oyuna imza atıyor.

Serinin ilk filminden tam on dört yıl sonra, 15 Haziran’da vizyona girecek olan İnanılmaz Aile 2 ile aynı gün yayınlanacak “LEGO:The Incredibles” oyunu, gizli süper kahramanlardan oluşan Parr ailesi eşliğinde kötü adamlara karşı çeşitli hikâyeleri kapsayan bir mücadeleye davet ediyor.

LEGO:The Incredibles, her iki filmin hikayesini de bünyesinde barındırıyor. İkili takımlar halinde oynamaya da izin veren oyunda, Municiberg ve Nomanisan Adası gibi Warner Bros. mekanlar da kullanılmış.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor…