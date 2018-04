Psikolojik korku oyunu The Dark Inside Me için son geriye sayım!

Yerli yapımcı Akçay Karaazmak tarafından geliştirilen The Dark Inside Me, etkileyici bir fragmanla 6 Haziran’da çıkacağını duyurdu.

The Dark Inside Me bir korku macera oyunu. İlk olarak Steam Greenlight üzerinde kendisini gösteren oyunu bekleyen kitle her geçen gün katbekat artıyordu ki nihayet kısa süre içinde piyasada olacağını öğrenmiş bulunuyoruz. Oyunculara saf korku ve gerilim vadeden oyunun senaristliğini Türk korku filmi yönetmeni Akçay Karaazmak üstleniyor. Kendisi aynı zamanda oyunun yapımcılığını da üstleniyor.

Oyunun temel amaçlarından biri oyuncuyu karakterin içine sokmak, onun deneyimlerini ve korkularını sonuna kadar hissettirmek. Oyun içinde kaçınılmaz olarak +18 ögeler mevcut. Şiddetin büyük yer kapladığı oyun sizi derinden etkileyecek türden. Oyunun dinamik senaryosunun yanı sıra hikayenin ilerleyişi de bizim kararlarımıza bağlı olacak.

The Dark Inside Me’de birbirinden farklı bulmacalar da mevcut. Oyuncular kendi karakteristik özelliklerini göz önünde tutup iyi veya kötü olmayı seçebilecek. Tabii iyilik ve kötülük anlayışı herkese göre farklı, bunun sonuçları da aynı şekilde.

Oyunda birçok farklı mekan mevcut; evler, sokaklar, dükkanlar, binalar, ormanlar, otobüsler, gemiler ve çok daha fazlası.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor…