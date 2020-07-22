Destiny: The Official Cookbook yemek kitabı çok yakında çıkıyor

Destiny Yemek Kitabı 4 Ağustos’ta çıkıyor. Kitabın orijinl adı “Destiny: The Official Cookbook”. Elbette tariflerin gönüllerdeki sahibi Eva Levante olsa da kitabın yazarı Victoria Rosenthal.
Kitaptaki tariflerin, oyundaki sınırsız dünyadan ve Guardianlardan esinlenilerek yaratıldığı söylendi. Kitaptaki oyundan tanıdık yüzlerin tariflerine rastlamak da mümkün. Örneğin Drifter’ın Banh Mi Burger ve “Dark Chocolate Motes” tatlısını kitapta bulabilirsiniz. Böylece artık tarifleri yapmak için Eva’yı bulmak zorunda kalmayacaksınız.