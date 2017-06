Klasiklerin vazgeçilmezi Nintendo, SNES mini’yi duyurdu. Tam adıyla Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System, 29 Eylül’de Avrupa’da olacak.

Konsol içinde Nintendo klasiklerinden 21 oyun yüklü halde çıkarılacak.

Ayrıca daha önce hiç bir yerde duyurulmayan Star Fox 2’nin de konsol ile birlikte çıkacağı açıklandı. Star Fox 2’yi oynayabilmek için ise ilk oyunu bitirmek gerekiyor.

İşte oyunların listesi:

– Contra III: The Alien Wars Donkey Kong Country

– EarthBound

– Final Fantasy III

– F-ZERO

– Kirby Super Star

– Kirby’s Dream Course

– The Legend of Zelda™: A Link to the Past

– Mega Man X

– Secret of Mana

– Star Fox

– Star Fox 2

– Street Fighter 2 Turbo: Hyper Fighting

– Super Castlevania 4 Super Ghouls ‘n Ghosts

– Super Mario Kart

– Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

– Super Mario World

– Super Metroid

– Super Punch-Out!!

– Yoshi’s Island

Türkiye’ye gelir mi, fiyatı ne kadar olur o konuda bir bilgimiz yok. Konsola nasıl ulaşabileceğimiz hakkında bir duyuru olursa bunu sitemizden öğrenebilirsiniz.

