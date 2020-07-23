Psychonauts 2 çıkışı 2021’e ertelendi.

Tam bir çıkış tarihine sahip olmayan Psychonauts 2’nin çıkışı 2021 senesine ertelendi. Xbox Wire blog postunda şöyle diyor: “2005 kült komedi klasiğinin bir devamı olan Psychonauts 2, 2021’de geliyor…”

Bu, oyunun ilk ertelenişi değil. 2019 E3’te Double Fine kurucusu Tim Schafer 2019 olan oyunun çıkış tarihini 2020’ye ertelediklerini duyurmuştu. Ancak tam bir tarih asla verilmedi. İkinci erteleme haberi tam olarak yapılmadı ancak Xbox’un paylaştığı blog ggönderisiyle ortaya çıktı. Kim bilir, belki önümüzdeki sene bu günlerde oyunun 2022’ye ertelendiğini okuyor da olabiliriz.

Ancak erteleme haberi çok da sürpriz olmadı. Tim Schafer, Microsoft’un stüdyolarını almasıyla önceden çıkardıkları düşmanları koymak gibi oyunu daha da geliştirmek için imkanlarının arttığını söylemişti. Bunun sonucunda da oyunun ertelenmesi çoğu kişinin beklediği bir haberdi.