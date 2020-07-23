Xbox Showcase’de gösterilen oyunların hepsi Game Pass’e de geliyor

Bugünün Xbox Games Showcase’de gösterilen bütün oyunlar, Xbox Game Pass’e geliyor. Bu hem Xbox Games Studios’un oyunlarını hem de üçüncü taraf, yani Xbox Games’e bağlı diğer stüdyoların oyunları için geçerli.

Xbox Games Studios’dan Halo: Infinite ve Fable gibi başlıklar bulunurken, üçüncü taraf stüdyolardan Monstars and Resonair ve Image & Form stüdyolarından Tetris Effect: Connected ve The Gunk de yer alıyor.

Xbox Games Studios’un tüm oyunlarının Game Pass’te de olacağı kesindi ancak üçüncü taraf stüdyoların oyunlarına ayrı bir üyelik gerekecek. Kısa bir süre önce Game Pass Ultimate abonelerinin Eylül ayından itibaren üyeliklerinin bir parçası olarak xCloud desteği elde edeceği de duyurulmuştu.