Xbox Series X Games Showcase’de neler duyuruldu?

Uzun süredir beklenen Xbox Series X Games Showcase geçtiğimiz gün gerçekleşti. Birçok yeni oyun duyuruldu, kimi projenin ise detay ve tarih bilgileri güncellendi.

Halo Infinite oynanış videosu paylaşıldı

State of Decay 3 duyuruldu

Undead Labs şu anda zombi temalı hayatta kalma oyun serisindeki bir sonraki oyun State of Decay 3 üzerinde çalışıyor. State of Decay 3 de Xbox Series X Games Showcase’de yer alan yeni oyunlardan oldu.

Forza Motorsport duyuruldu

Turn 10 Studios, bir başka yarış oyunuyla bizlerle. Forza Motorsports hakkında fazla bilgimiz olmasa da şu an için ay Tracing teknolojisiyle 4K özünürlükte 60 fps ile çalışacağını biliyoruz.

Everwild’ın yeni fragmanı gösterildi

Xbox Series X Games Showcase’de, Everwild’a ait yeni bir fragman da paylaşıldı.

Tell Me Why çıkış tarihi duyuruldu

Life is Strange’in yapımcılarından Dontnod Entertainment’ın geliştirdiği Tell Me Why’ın çıkış tarihi 27 Ağustos olarak duyuruldu. Alaska’da geçen oyunda aralarında doğaüstü bir bağ olan Tyler ve Alyson adındaki kardeşlerin hayatına yakından bakma fırsatını bulacağız. Üç bölümden oluşacağı açıklanan oyunun ilk kısmı ağustosta oyuncularla buluşuyor.

Ori and the Will of the Wisps Xbox Series X güncellemesi duyuruldu

Microsoft announced that new graphical enhancements are coming to Ori and the Will of the Wisps for Xbox Series X, and will be provided via Smart Delivery. Microsoft, Smart Delivery aracılığıyla Xbox Series X kullanıcıları için Ori and the Will of the Wisps oyununa yeni görsel yükseltmelerin geleceğini duyurdu.

The Outer Worlds: Peril on Gorgon DLC’si duyuruldu

9 Eylül’de çıkacak olan The Outer Worlds’a ait Peril on Gorgon ait indirilebilir içerik duyurusu yapıldı.

Grounded yeni fragmanı gösterildi

Avowed Revealed

Obsidian Entertainment’ın yeni oyunu Avowed duyuruldu.

As Dusk Falls duyuruldu

Quantic Dream’in eski baş oyun tasarımcısının kurduğu yeni oyun stüdyosu INTERIOR/NIGHT’ın oyunu As Dusk Falls da dikkat çeken oyunlardan oldu.

Psychonauts 2’nin yeni fragmanı yayınlandı

Yeni fragmanla birlikte oyunun çıkış tarihinin bir sene daha ertelendiği de öğrenildi.

Destiny 2: Beyond Light

Kasım ayında çıkacak Destiny 2: Beyond Light genişleme paketiyle birlikte oyunun Game Pass kullanıcılarına ücretsiz olacağı da duyuruldu.

S.T.A.L.K.E.R 2 duyuruldu

S.T.A.L.K.E.R’ın devam oyunu duyuruldu.

Warhammer 40,000: Darktide duyuruldu

Tetris Effect: Connected duyuruldu

The Gunk duyuruldu

The Medium

Yeni Silent Hill mi olacak denilen the Medium da Games Showcase’de beklenen oyunlardan biriydi.

Phantasy Star Online 2: New Genesis duyuruldu

CrossfireX

Fable duyuruldu