Global Extreme Challenge PUBG Mobile Türkiye Takım Kaptanı Aleyna Tilki

PUBG Mobile’ın kıtalararası turnuvası Global Extreme Challenge’ta Dünya yıldızları önce sosyal medyada ardından PUBG Mobile’da karşı karşıya geliyor. Belçika’dan Kevin De Bruyne, Arjantin’den Paulo Dybala, Amerika’dan Ky Bowman gibi isimlerin kendi ülkelerine kaptanlık yaptığı turnuvada, Türkiye takımının kaptanı ise Aleyna Tilki.

16 Dünya yıldızının yarışında ilk etap Twitter üzerinden başladı. Yıldızların hayranları belirlenen etiketi kullanarak attıkları her “tweet” ile desteklediği takıma puan kazandırıyor. 31 Temmuz’a kadar sürecek sosyal medya etabının ardından, tüm yıldızlar canlı olarak yayınlanacak Global Extreme Challenge’ta PUBG Mobile haritalarında karşı karşıya gelmek için cep telefonlarının başına geçecekler. 3 farklı haritada gerçekleşecek etaplarda yıldız isimler en çok puanı toplamaya çalışacak. Sosyal medya ve PUBG Mobile maçlarında kazanılan puanların toplanmasıyla Global Extreme Challenge’ın Dünya Şampiyonu belirlenecek.

Dimi Reklam Ajansı’nın Türkiye ayağını yönettiği Global Extreme Challenge’ta, Aleyna Tilki’ye hayranları tarafından ilk günden itibaren destek “tweet’leri” gönderiliyor.