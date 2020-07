Assassin’s Creed Valhalla cinsiyet değiştirme ekranı paylaşıldı

Assassin’s Creed Valhalla’nın oyuncularına ana karakter Eivor’un cinsiyet seçimini yapmasına ve değiştirmesine izin vereceğini biliyorduk. Yeni bir video, bu sürecin nasıl çalışacağını gösterdi.

AccessTheAnimus adlı Twitter kullanıcısının paylaştığı oyun içi görüntüye göre “DNA stream selection” seçeneği ile Eivor’un cinsiyetini seçebiliyoruz. Menüden anlaşıldığı kadarıyla cinsiyet oyunun herhangi bir kısmında değiştirilebiliyor ve oyunun gidişatını etkilemiyor. Yani elde ettiğiniz ilerlemeyi silmiyor ve cinsiyetinizi değiştirdikten sonra oyuna kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz.

DNA STREAM SELECTION

This was described by Narrative Director Darby McDevitt as a new feature that ensures both male and female versions of Eivor are considered canon.

The feature is backed up by new lore that upgrades the abilities of the Animus#AssassinsCreed Valhalla pic.twitter.com/SlV5Q0Bh7v

— AccessTheAnimus (@AccessTheAnimus) July 21, 2020