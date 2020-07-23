Assassin’s Creed Valhalla cinsiyet değiştirme ekranı paylaşıldı

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Assassin’s Creed Valhalla’nın oyuncularına ana karakter Eivor’un cinsiyet seçimini yapmasına ve değiştirmesine izin vereceğini biliyorduk. Yeni bir video, bu sürecin nasıl çalışacağını gösterdi.

 

AccessTheAnimus adlı Twitter kullanıcısının paylaştığı oyun içi görüntüye göre “DNA stream selection” seçeneği ile Eivor’un cinsiyetini seçebiliyoruz. Menüden anlaşıldığı kadarıyla cinsiyet oyunun herhangi bir kısmında değiştirilebiliyor ve oyunun gidişatını etkilemiyor. Yani elde ettiğiniz ilerlemeyi silmiyor ve cinsiyetinizi değiştirdikten sonra oyuna kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz.

Assassin’s Creed Valhalla, 17 Kasım 2020’de PlayStation 4, Xbox One, PC ve Google Stadia’ya çıkacak. PlayStation 5 ve Xbox Series X için bir lansman da olacak, ancak bunların tarihleri henüz bilinmiyor.

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