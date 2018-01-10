HTC U Play Türkiye’de satışta!

5.2” ekrana sahip HTC U Play, 16 MP ve Ultra Selfie kameralarıyla en iyi anları yakalıyor

Mobil ve sanal gerçeklik teknolojisinin önde gelen şirketi HTC, tasarımında metal ile camın mükemmel bir karışımını sunan ve gelişmiş likit ekranıyla kullanıcısını yansıtan HTC U Play’i Türkiye’de satışa sundu.

HTC U Play, 5.2” boyutunda likit ekranıyla ele mükemmel oturan eğlenceli bir telefon. 5,2 inç, Full HD ekrana sahip HTC U Play’in 16 megapiksel kamerası Optik İmaj Sabitleyici (OIS) özelliği ile iki kat daha uzun pozlama süresi ve böylece daha az bozulma sağlıyor. HTC U Play’in yeni selfie kamerası da, 16MP ile 4 kata kadar daha fazla ışık hassasiyetine sahip UltraPiksel arasında kolayca geçiş yapmaya imkân tanıyor.

Kullanıcısını çok iyi tanıyarak onun yol arkadaşı olmayı hedefleyen U ailesi telefonlarda HTC Sense Companion adlı yeni bir yapay zekâ teknolojisi bulunuyor. Gelişmiş bir yapay zekâ ile güçlendirilen HTC U Play, zamanla kullanıcısının alışkanlıklarını çok iyi tanıyan bir yol arkadaşına dönüşüyor. Dinleyip öğrendiklerine göre sesi ayarlıyor, kullanıcısından öğreniyor ve ona öneriler sunuyor. Örneğin U Play ertesi gün kar yağacaksa sıkı giyinmeyi ve her zamankinden daha erken yola çıkmayı öneriyor.

HTC U Play ile birlikte gelen USonic teknolojisi, ses dalgalarının yayılımını ölçümleyerek kulağın iç yapısını analiz ediyor. Bu sayede kişiye özel kulak iç yapısına göre sesi optimize ederek müziğin her detayının net bir şekilde duyulmasını sağlıyor.

32 GB ROM ve 3 GB RAM özelliklerine sahip HTC U Play, uygun ödeme şartlarıyla tüketicilerle buluşacak.

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