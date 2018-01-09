Razer’dan yenilikçi konsept: Project Linda

Gücünü Razer Phone dan alan Project Linda, akıllı telefonun mobilitesi ile laptop’ın çok yönlülüğünü birleştiriyor.

Oyuncuların dünyaca ünlü lifestyle markası Razer™, bugün yaptığı bir duyuru ile “Project Linda,” 13.3-inç laptop tasarımını tanıttı. Gücünü Android tabanlı Razer Phone’dan alan Linda bir anlamda akıllı telefon laptop birleşimi bir cihaz olarak yepyeni bir dönem başlatıyor. Kişisel bilgisayarlarda artık tanıdık Android ortamını kullanabileceksiniz.

Project Linda’nın akıllı telefon ve laptop çizgilerini ortadan kaldıran çığır açıcı tasarımı arayüzüyle de kendisini gösteriyor.

Razer Phone’u dokunmatik yüzeyin bulunduğu yere kusursuzca içine takarak çalıştırdığınız Project Linda laptop tek tuş ile bağlantıyı kuruyor. Telefondaki Qualcomm® Snapdragon™ 835 mobil platform ve 8 GB belleğin üstün performansı sayesinde Project Linda anında bir Android Laptop’a dönüşüyor. Şase içinde çalışmaya devam eden Razer Phone’un 5.7 inçlik ekranı ise dilerseniz dokunmatik yüzey, dilerseniz uygulamalar, araçlar ve daha fazlasına erişmek için ikinci ekran olarak işlev görmeye devam ediyor.

“Android’i çok sık kullanan kullanıcılar ve laptop severlerin paylaştığı, performanslı bir mobil donanıma sahip cihaz talebini karşılamak için onlara önce laptoplarımızı sonrasında da Razer Phone akıllı telefonu çıkarttık” diyen Razer kurucusu ve CEO’su Min-Liang Tan “Project Linda her iki dünyanın da en iyi yanını birleştirerek kullanıcılara daha büyük ekran, Android ortam için fiziksel klavye ve oyunculuk için yepyeni bir tecrübe sunuyor” şeklinde devam etti.

Project Linda’nın tam donanımlı dahili klavyesi sayesinde oyunlarda çok daha etkili ve verimli olabileceksiniz. Hem rahat ve hızlı tepkimi yazım kolaylığı hem de Android ortamda uygulamalar arasında rahat gezinme imkanı sunan Linda elbette Razer Chroma™ desteği ile de düşük ışıklı ortamlarda hem görüntüsüne karizma katıyor hem de kalvye işlemlerini kolaylaştırıyor.

Mobilite esas alınarak tasarlanmış olan Project Linda yekpare CNC alüminyum şaseden tasarlandı. En kalın noktasında 15mm olan laptop içinde telefon takılı iken 1.25 kg ağırlığında. 13.3-inç Quad HD ekrana sahip Linda, Razer Phone’un 120 Hz yenileme hızından da faydalanıyor. 53.6 Wh dahili bataryaya sahip olan Linda bu şekilde takılı Razer Phone’u normal bir prizden 3 kat daha hızlı bir sürede %100 pil seviyesine getiriyor. Laptop içerisinde bulunan 200 GB depolama kapasitesi çevrimdışı yedeklemelerinizi saklamanıza olanak veriyor. Bağlantı noktaları olarak üzerinde 3.5 mm ses jakı, bir adet USB A girişi, bir adet USB C şarj girişi mevcut. Üzerinde 720p web kamerası bulunanan laptop iletişim konusunda da büyük olanaklar sunuyor.

El konsolları ile laptoplar arasındaki boşluğu dolduran Project Linda, Razer Phone’un performansı, ekrana kalitesi ve çift taraflı ön hoparlör desteği ile daha geniş ekran ihtiyacı, hızlı klavye kullanımı ve mobil uygulamalards hız ve performans artırımı arasında bir köprü görevi görüyor.

Razer, 4,000’den fazla firmanın katılımda bulunduğu dünyanın en prestijli teknoloji fuarı olan CES’te Razer Switchblade (2012), Razer Edge tablet (2013), Project Christine (2015), Razer Blade Stealth ve Core (2016) ürünleri ile yedi yıl art arda resmi “CES’in En İyisi” ödülünü almıştır.

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