Hundred Heroes: Eiyuden Chronicle kickstarter hedefine iki saatte ulaştı

Suikoden!im geliştiricilerimden Hundred Heroes: Eiyuden Chronicle koyduğu kickstarter hedefine iki saatte ulaştı.
Geçen hafta duyurulan oyunun geliştirici ve tasarımcı takımında Yoshitaka Murayama ile birlikte aynı takım çalışacak. Geliştiricilerin proje için koyduğu hedef ise 500,000 dolardı. 27 Temmuzda başlayan kickstarter, 28 Ağustos’a kadar devam edecek. İkinci güne tam şu anda 14,308 destekçi 1,513,703 dolar destek verdi. Ancak bu sayı her geçen saniye artıyor. 750,000 dolar barajına ulaşıldığı için oyuna bir Fortress modu gelecek.