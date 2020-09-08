İnceleme: Adore Gaming Master RGB Oyuncu Masası

Adore’yi tanımayanınız yoktur. Her türlü ev ve ofis mobilyasında uzman olan yerli gururumuz, uzunca bir süredir oyunculara hitap eden ürünlerle de biz oyuncularla buluşuyor. Şimdiye kadar kendilerini genellikle oyuncu koltuklarıyla tanıyorduk fakat geniş ürün yelpazelerine artık oyuncular için özel tasarlanan masalar da dahil.

Gaming Master Series adını taşıyan bu oyuncu masası, ilk aşamada tasarımıyla dikkat çekiyor. Siyah, antrasit ve kırmızının şahane bir uyumuna sahip olan masa, görsel olarak da bir bilimkurgu filminden fırlamış gibi duruyor. Bunun sağlanmasındaki en önemli faktör de belki karbon fiber görünümlü masaüstü kaplama. Mat yüzey o kadar kaliteli duruyor ki silmeye bile kıyamıyorsunuz.

Tamamıyla metal bir gövdeye sahip olan Gaming Master Series, son derece dayanıklı. Masa kenarlarında da açma-kapama düğmesiyle kontrol edilebilen RGB Led ışıklar bulunuyor. Bu özelliği kullanmak için kabloyu USB girişine takmanız yeterli. Sadece bir masa olarak değil, yanında birkaç ekipmanla birlikte gelen Gaming Master Series, gamepad veya disk kutusu koyabileceğiniz, dört USB girişine sahip bir stant, masanın önüne takılan bir içecek yeri, kulaklık ve çanta asabileceğiniz askılar ve XL boyutunda, su geçirmez dev bir mouse pad ile birlikte geliyor.

Açıkçası kendinizi bir “gamer” olarak nitelendiriyorsanız, bu masayı beğenmemek için gerçekten hiçbir nedeniniz yok. Biz kurulum bittikten sonra anında hastası olduk ve sahip olduğumuz masaları nasıl elden çıkartırız, bunun hesabını yapmaya koyulduk.

Eğer kendinize sağlam bir oyuncu üssü kurmaya çalışıyorsanız, bu işin ana oyuncusu Gaming Master Series olmalı.

Tuna Şentuna

NOT: 92

KARAR

ARTI

+Tasarımı çok iyi.

+Kullanışlı ve rahat.

+RGB ışıklandırmalar pastanın üstündeki o tek meyve gibi mutlu ediyor.

EKSİ

Açılır kapanır gibi gözüken bir tasarıma sahip ama maalesef böyle bir özellik barındırmıyor.