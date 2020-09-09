Ömer Karakayalı ile Conqueror’s Blade üzerine!

Geçtiğimiz ay Conqueror’s Blade bir anda oyun dünyasında ses getirdi. Aslında bir önceki sene Mayıs ayında oyun dünyasında boy gösteren yapım, Türkiye pazarı üzerinde gerçekleştirdiği yatırımlar ile beraber biz Türk oyuncular için yeni bir gündem maddesi oldu. Biz de elbette bu duruma sessiz kalamadık ve stratejik oynanışı aksiyon bazlı mekaniklerle harmanlayan Conqueror’s Blade’in yayıncısı My.GAMES’den Ömer Karakayalı ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

Enes Özdemir: Öncelikle biraz sizi tanıyalım. Kendiniz ve My.Games’deki göreviniz hakkında ne söylemek isterseniz?

Ömer Karakayalı: Merhaba, ben Ömer Karakayalı! İstanbul doğumluyum ve yaklaşık 15 senedir Avrupa’nın farklı şehirlerinde yaşıyorum. Bu süre içerisinde oyun yayınlayan çeşitli şirketlerde farklı görevlerde bulundum. Şu anda da MY.GAMES Amsterdam ofisinde Avrupa ve Kuzey Amerika’dan sorumlu pazarlama bölümünün başkanlığını yapıyorum.

EÖ: Strateji türünün günümüzde eski popülaritesine sahip olmadığı açık. Conqueror’s Blade, strateji oyuncularını nereden ve nasıl yakalıyor?

ÖK: Son dönemlerde gerçekten de strateji ve özellikle de gerçek zamanlı strateji oyunları, birinci ve üçüncü şahıs aksiyon oyunlarının gölgesinde kalıyor diyebiliriz. Ama strateji öğeleri halen taktiksel oyunlara popüler eklentilerdir. Conqueror’s Blade sadece 3. şahıs aksiyon modunda karakteriniz ve kumandanızdaki birlikleri yönettiğiniz kapsayıcı bir muharebe meydanı tecrübesi sunmakla kalmıyor aynı zamanda makro yönleri de barındırıyor. Hanedanınız (bizim birlik sistemimiz) ile birlikte daha fazla toprak ele geçirip ve koruyabilmek için stratejinizi iyi planlamanız gerekiyor. Savaş lordu olarak savaşın göbeğindeki yerinizi almanın yanı sıra ordunun beyni olarak doğru birlikleri doğru zamanda savaşa sokmanız gerekecek.

EÖ: Oyundaki stratejik varyasyonlar ne kadar çeşitli? Yani işleyen bir strateji yakalayıp bunu sürekli kullanmak mümkün mü, yoksa oyun sizi farklı koşullar altında farklı stratejiler üretmeye mi yönlendiriyor?

ÖK: Ekibinizin kazanmasını kolaylaştıracak bazı temel taktikler mevcut. Haritaya bağlı olsa da genelde dar geçitler ve yüksek zeminler savunmak veya ele geçirmek için değerli bölgeler. Uzun mesafeli birliklere fark ettirmeden yapacağınız kanat veya süvari akınları da size avantaj sağlayacaktır. Biz de özellikle popüler taktiklere karşı kullanabileceğiniz yollar geliştiriyoruz. Örneğin Balyozlu savaş lordunuzla kaplumbağa kabuğu pozisyonunda defans yapan birlikleri dağıtabilmeniz için eklediğimiz bir silah tipi. Sürekli olarak oyunculara galip gelmek için ihtiyaç duyacakları araçları ve dolayısıyla oyundan daha fazla keyif alabilmelerini sağlayabilmek için yeni yollar arıyoruz.

EÖ: Conqueror’s Blade bir strateji oyunu olmanın ötesinde aynı zamanda direk olarak bir karakter kontrol ederek savaş alanına girebildiğimiz bir oyun. Peki aksiyon ve strateji mekanikleri oyunda nasıl dengelendi? Bir oyuncunun sadece bireysel olarak savaşarak iyi kurulmuş stratejileri yerle bir etmesi mümkün mü?

ÖK: Bu konu kuşatma savaşlarında özellikle harita dizaynına bağlı olarak değişiyor. Kale duvarları tırmanmak için çok korkutucu gözükebiliyor ama en iyi savunulan yerlerin bile zayıf noktaları var. Saldıran takım her zaman ateş gücüne ve koçbaşlarına güvenebilir ama genellikle akıllı bir savaş lordu, defans ön kapıdaki ağır saldırıyla meşgulken birliklerini merdivenlerle surlardan yukarı tırmandırmayı başarabiliyor. 15×15 savaşlarda tek bir oyuncu bile iyi bir savunmayı delmeyi ya da dalga dalga gelen saldırıları savuşturmayı başarabiliyor.

EÖ: Oyundaki karakter gelişim sistemi kabaca nasıl işliyor ve oyuna ne kadar etki ediyor?

ÖK: Oyun, savaş alanlarında sürükleyici bir aksiyon deneyimi sunuyor, ancak sosyal ve ilerleme sistemleri ile de bir özünde bir MMO var diyebiliriz. Seviye atladığınız ve daha fazla özellik puanı kazandığınız, silahlarınız için yeni beceriler öğrendiğiniz ve genel olarak daha güçlü hale geldiğiniz kesinlikle geleneksel dikey ilerleme var. Oyun aynı zamanda kaynak yönetimi ve işçiliği ile ve savaş alanlarına beraberinizde alabileceğiniz yeni birimlerin aktive edilmesi ile de daha yatay olarak gelişir. Çok çeşitli piyade, süvari veya menzilli birimler arasından seçim yapabilmek, Savaş lortlarınız için daha fazla seçenek yaratacaktır.

EÖ: Türkiye için yerelleştirme/lokalizasyon süreci ne durumda?

ÖK: Oyunun tamamen Türkçeleştirilmesinin yanı sıra web sitemiz, müşteri hizmetleri, sosyal medya ve ödeme sistemlerimiz de yerelleştirilmiş durumda. Ayrıca TL ödeme imkanı ve fiyat yerelleştirilmesi de Türk oyunculara sunacağımız hizmetlerin arasında.

EÖ: Conqueror’s Blade için Türkiye’deki oyuncu potansiyeli ne ifade ediyor? Türk oyuncuları oyuna çekebilecek içerikler neler ya da hazırlanıyor mu?

ÖK: Oyunun yayına girdiği ilk günden bu yana Türk oyuncuların ilgisinin farkındayız. Bu nedenle lokalizasyonun yanı sıra Booming Games ile yaptığımız değerlendirmeler sonucunda 4. sezonumuzun Osmanlı temalı olmasını kararlaştırdık. İstanbul kuşatmasının yanı sıra Osmanlı askerlerinden esinlenen farklı içeriklerle birlikte geçtiğimiz günlerde yayınlanan sezonun Türk oyuncuların özellikle ilgisini çekeceğini umuyoruz.

EÖ: Okurlarımıza söylemek isteyeceğiniz son sözler var mı?

ÖK: İyi eğlenceler!

Bu güzel röportaj için Ömer Karakayalı’ya teşekkür ediyoruz.