PUBG Mobile, Hindistan’da yasaklanmasıyla ilgili açıklama yaptı

Geçtiğimiz günlerde Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, PUBG MOBILE ve PUBG MOBILE Lite dahil olmak üzere toplam 118 Çin merkezli uygulamayı engelleyen bir karar çıkartmıştı.

PUBG Mobile’ın Hindistan üzerinde 33 milyon oyuncusu olduğu tahmin ediliyor ve bu yasakla birlikte firma ciddi bir oyuncu kaybetmiş olacak. Durumu aktif olarak takip eden PUBG Corporation da, yasağa dair açıklamada bulundu. Oyuncu tabanından büyük destek gördüklerini dile getirerek topluluğa tutku ve coşkuları için teşekkür ettiler.

Firma, oyuncu verilerinin gizliliği ve güvenliğinin şirketin öncelikleri arasında olduğu için alınan önlemlere saygı duyduklarını belirtiyor. Bu aşamadan sonra hükümetle bir şekilde anlaşmaya çalışarak ortak bir çözümle PUBG Mobile’ı Hindistan’da yeniden yayınlamayı umuyor.

Bu gelişmeler ışığında, PUBG Corporation, Hindistan’da PUBG MOBILE franchise’ını artık Tencent Games adı altında yetkilendirmeme kararı aldı. PUBG Corporation, ülke içindeki tüm yayınlama sorumluluklarını kendi üstlenecek. Şirket, yakın gelecekte Hindistan için kendi PUBG deneyimini sağlamanın yollarını araştırırken, bunu hayranları için yerelleştirilmiş ve sağlıklı bir oyun ortamı sağlayarak yapmaya kararlı.

Şimdilik ilerleyen zamanda neler olacağı ve PUBG Mobile’ın yeniden Hindistan’da yayınlanıp yayınlanmayacağı belli değil. Ek detaylar ilerleyen tarihlerde şirket tarafından açıklanacak.