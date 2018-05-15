İnceleme: Viewsonic XG2730

Bir oyun monitöründen beklediğiniz her şey…

Viewsonic’in XG serisinden XG2402 ve XG2530 modelleri daha önce konuğumuz olmuştu, bu defa serinin üst seviye ürünü olan ve görüntü anlamında da diğer iki modelden hemen ayrıştırabileceğiniz XG2730’u inceledik.

Viewsonic’in 27 inçlik monitörü 2560×1440 WQHD çözünürlük desteğine sahip, yani 16:9 ekran oranı ve TN panel ile oyunculara sunuluyor. 1ms gecikme süresine ve 144Hz yenileme hızına sahip olan monitör AMD Freesync desteği ile birlikte geliyor. Bu da bildiğiniz gibi ekrandaki kırılmaların büyük bir oranda def edilmesi demek. Aynı zamanda kullanılan TN panel de 170 derece yatay ve 160 derece dikey görüş açısı ile oldukça başarılı bir performans gösteriyor. 350 cd/m2 parlaklık değeri ve 1000:1 kontrast değerleri XG2730 daha önce incelediğimiz kardeşleri ile aynı tasarım felsefesine sahip olmasına rağmen biraz daha farklı gözüküyor.

Ürünün arkasında Rampage X aydınlatma bulunmuyor ve bunun yerine ön kısmın alt kenarında ince, kırmızı bir şerit tercih edilmiş. Ergonomi ise hatırladığımız gibi, hem monitörün ilk montajı son derece kolay hem de neredeyse her yöne hareket edebilen ekran sayesinde istediğiniz pozisyonu bulmak kabus olmaktan çıkıyor. 2x2W dahili hoparlörlerin performansı da yeterli.

Monitörün kumanda ve OSD panelleri ise ürünün belki de tek negatif yanı. Sağ arka kısımdaki kontrol düğmeleri monitörü ayarlamak istediğinizde elinizin dokunmasıyla istem dışı devreye giriyor. Bir kez ayarladıktan sonra çok kullanmayacak olmanız sebebiyle büyük bir sıkıntı sayılmaz. Kulaklık askısı, kablo toplama yuvası, ColorX profilleri gibi çok sayıda aksesuar ile gelen ürün piyasada 2450 TL civarına bulunabiliyor. Yüksek bir rakam olsa da sunduğu özellikler göz önüne alındığında

-Kürşat Zaman

PUAN: 86

KARAR

+Muhteşem görüntü kalitesi, Freesync, 144Hz desteği, kolay montaj ve kurulum

–Kumanda düğmelerinin yeri sıkıntılı, fiyatı yüksek, OSD panelin kullanımı zor

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