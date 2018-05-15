ManMade Oyunu için Geri Sayım Başladı

İstanbul Teknik Üniversitesi Teknokent’te bulunan Cbilab VR Studios tarafından geliştirilen distopik İstanbul oyunu ManMade, oyun severlerin karşısına çıkıyor.

Başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki oyun severlerin ilgisini çekecek yeni bir oyun raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Teknokent’te bulunan Cbilab VR Studios tarafından geliştirilen ManMade isimli oyun, 2050’lerin İstanbul’unda yapay zekanın hakim olduğu distopik bir dünya düzeni anlatıyor. 10 kişilik ekip tarafından bir yılı aşkın sürede hazırlanan oyunda, Kaan ve Anika adında iki karakter bulunuyor. Oyun kullanıcısının oynarken verdiği her karar oyunun gidişatını etkiliyor.

OYUN TUTKUNLARINI BEKLEYEN BÜYÜK SÜRPRİZ

Cbilab VR Studios Kurucu ortağı Yiğit Bekir Kaya, oyun hakkında şunları söyledi:

“İTÜ’de Bilgisayar Mühendisliği bölümünde yapay zeka konusunda doktoramı yaparken, yapay zekanın geleceğimizi nasıl etkileyeceğini merak etmeye başladım. Gerçek hayatta yaptığımız seçimlerin hayatımızı etkilediği gibi yapay zekanın hakim olduğu bir dünyada da kararlarımızın nasıl sonuçları olacağını sanal gerçeklik oyunuyla kullanıcıların deneyimlerine sundum. 10 arkadaş bir araya gelerek bir yılı aşkın bir çalışmanın sonucunda hikaye odaklı bir macera oyunu ürettik. Oyun kahramanlarımız oyundaki hikayeyi, geçmişleri, kültürleri ve inançları farklı iki karakterin gözünden deneyimleyebilecekler. ”

TÜRKİYE’NİN İLK BÖLÜMLÜ SANAL GERÇEKLİK OYUNU

Dizi gibi bölümleri olan bir oyun hazırlamanın heyecanı içinde olduklarını dile getiren Kaya, “Her biri 1 saat süren 3 bölüm hazırlamayı hedefliyoruz. Şu an ilk bölümün 10-15 dakikalık oyun deneyimi sunan demosunu bitirdik. Devamını yapabilmemiz için bütçeye ihtiyacımız var. Şimdi bu noktada kaynak yaratmak için neler yapabilir diye düşünüyoruz.”

2050’NİN İSTANBUL’UNDA KOKOREÇ YAPAN ROBOT

Oyun kısmen New York’ta ve büyük çoğunlukla da İstanbul’da geçiyor. İlk bölüm için Galata civarı, Karaköy ve İstanbul Boğazı 2050’li yıllara uyarlandı. Oyunda, söz ve müziği Umur Doma ve ekibi tarafından bestelenmiş 15 şarkıdan oluşan bir albüm de bulunuyor. Müzik albümü oyunun ruhundan ve hikayesinden besleniyor. Aşk, ihtiras, intikam ve aksiyon duygularının işlendiği oyunda, robotlar bahsedilen gelecekte henüz bilinç kazanmamış durumda. Oyunun ana karakterleri olan Kaan ve Anika’nın aşkı idealleri karşısında imtihan oluyor.

MASLAK’IN 2045 YILINDAKİ GÖRÜNÜMÜ

Cbilab VR Studios Kurucu ortağı Yiğit Bekir Kaya, global başarı hedeflediklerini belirtirken şunları ekledi:

“Oyunu tasarlamaya başladığımız ilk günden itibaren hedefimizi ülkemizi global arenada en iyi şekilde temsil etmek olarak belirledik. Türkiye’nin yanı sıra Amerika, Avrupa ve Asya pazarlarındaki oyunculara ulaşarak, bu pazarlarda kalıcı olmak istiyoruz. Daha çok oyuncuya ulaşabilmek için oyunun dilini İngilizce olarak belirledik. Aynı zamanda da Türkçe alt yazı dil seçeneği bulunuyor. Sanal gerçeklik (HTC Vive, Oculus,Play Station VR), konsol (Play Station 4) ve PC platformlarında yer alacak oyunumuz 16 yaş üzerindeki tüm oyunculara hitap ediyor. ManMade, başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin teknoloji başkenti olma imajını büyük ölçüde destekleyeceğine inanıyoruz.“

ManMade oyununu merak edenler manmadegame.com sitesinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirler.

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