Rainbow Six Siege’e Türkçe desteği duyuruldu!

Bugün, Ubisoft® Türkiye’de büyüyen Tom Clancy’s Rainbow Six® topluluğunu desteklemek adına çok önemli bir gelişmeyi duyurdu.

2015’te piyasaya çıkışından bu yana, Rainbow Six Siege tüm dünyada 30 milyonu aşan oyuncu topluluğuyla en başarılı multiplayer oyunu haline geldi. Bu popülarite, yakın çeyrekte , yüksek rakamlara ulaşan Türk oyuncuların çatışma heyecanını deneyimlediği Türkiye’ye de yansıdı.

Giderek büyüyen ve gelişen Türk Rainbow Six Siege oyuncu topluluğu için 2018 aşağıdaki gelişmelere gebe:

· Tamamen Türkçeleştirilen oyun içeriği: 3. yıl 2. Sezon Operasyonu Para Bellum‘un çıkışı ile birlikte, Rainbow Six Siege mağaza içi ve dijital ortamda tüm metinler için tamamen Türkçe dil desteği geliyor. Bu çeviri, tüm menüyü, seçenekleri, operatör, ekipman ve harita seçimi gibi kullanıcı arayüzlerini içerecek. Rainbow Six Siege’in mevcut sahipleri için, bu dil seçeneği Para Bellum’un piyasaya sürülmesiyle beraber kullanıma sunulacak.

· Rekabetçi Türk E-Spor’unda büyüme : Ubisoft, Türkiye’deki resmi Rainbow Six Siege turnuva planlarını geliştiriyor ve bu gelişmeler Türk oyun topluluğuna rekabet ve lig turnuvalarına katılma fırsatı sağlayacak.

· Perakende çapta tanıtım etkinliği: 14 Mayıs‘tan 1 Temmuz‘a kadar Ubisoft, tüm büyük perakendecilere satış promosyonları ve seçili perakendeciler aracılığıyla hediyeler ile bu atılımı destekleyecek.

· Geliştirilmiş topluluk etkileşimi: Ubisoft, mevcut sosyal medya platformlarında Türk oyun topluluğuyla düzenli olarak etkileşime girmeye devam edecek ve güncellemeler ve hediyeler aracılığıyla Rainbow Six hayranlarına daha fazla odaklanacaklar.

· Rainbow Six Siege Etkinliği: Bu ay sonrasında, Türkiye oyun dünyasında en tanınmış kişilerden bazıları, Rainbow Six Siege’in Türkçe versiyonuna erken erişimin keyfini çıkaracaklar ve oyunun hayranları; heyecan, gerilim, kahkaha ve hayran kitlesiyle dolu bir akşamda sosyal medya aracılığıyla yaşananları canlı olarak izleyebilecekler!

Türkiye’de Rainbow Six Siege hakkında yapılan yorumlara yanıt veren Rainbow Six Siege Marka Direktörü Alexandre Remy şunları söyledi,

“Tüm takım adına konuşarak, Türk oyuncuların oyunumuza gösterdiği ilgiden çok memnunuz. Rainbow Six konusunda sahip oldukları sadakat, tutku ve coşkuya çok değer veriyoruz ve bu önemli oyun öğelerini yerelleştirerek minnettarlığımızı gösterebildiğimiz için gerçekten çok mutluyuz. Daha önce de söylediğimiz gibi, Rainbow Six Siege’ın en değerli unsuru oyunculardır ve bu yüzden her zaman oyuncu deneyimini olabildiğince mükemmel yapmak için çaba göstereceğiz.”