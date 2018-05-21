Yeni Shooter ROCKSHOT duyuruldu!

Adrenalinin tavan yapacağı yeni online shooter: RockShot Haziran ayında Steam’de!

Ninja Gaiden ve Dead or Alive serisinin arkasındaki geliştiricilerden yeni ve yüksek adrenalin Shooter oyununa hazır olun Kuzey Amerika ve Avrupa'da Steam erken erişim başlamak üzere.

Gameforge – popüler Free ro Play ve Multiplayer Online oyunların önde gelen yayıncısı bugün Japon oyun üreticisi Soleil ile ortaklığı duyurmaktan heyecan duyuyor. Bu yeni ve iddialı oyun oyunculara tam frontal saldırılar, yakın dövüşe dayalı ve birçok eski klasik takım çalışmasıyla

yeni bir karışım sunuyor. Bir yörüngesel çarpışma ile parçalanmış bir dünyada, fırtınalar, rock severler ve yozlaşmış ekipler oluşturmalı ve patlayıcı yangınlarda çimlerini savunmalıdırlar. Üstünlük, RockShot’ın kaotik dünyasında bir numaralı hedeftir, bu yüzden ekipler rakiplerini stratejik olarak ortadan kaldırmak ve topraklarını genişletmek için saldırılarını koordine etmelidir. RockShot hafif yürekliler için uygun değildir!

Gameforge CEO'su Alexander Rösner, “Portföyümüze başka bir yüksek kalibreli oyun eklemekten gurur duyuyoruz” dedi. “RockShot, birkaç yeni trend belirleyecek yenilikçi bir Shooter. Oyuncuların erken erişim aşamasında geri bildirimlerini duyduğumuz için heyecan duyuyoruz. Sadece oyuncularla birlikte çalışarak gerçekten sağlam bir oyun sunabileceğiz. ” Soleil CEO'su Yoshifuru Okamoto, “Gameforge, Free to Play oyun dünyasında son derece deneyimli ve Batı Yarıkürede geniş bir kapsama alanı sağlayarak onları bizim için ideal bir ortak haline getiriyor” dedi.

“Gameforge’un RockShot’a en başından beri gösterdikleri bağlılık ve anlayış için son derece minnettarız ve dünyayı bir araya getirmeyi dört gözle bekliyoruz. ” RockShot’ın RAID modunda, takımlar kendi üslerini tasarlayabilir, inşa edebilir, düşman saldırılarına karşı dişleri ve tırnaklarıyla koruyabilir veya düşmanlarının üslerine sızabilir ve harita üzerindeki etki alanlarını genişletebilirler.

RockShot, ilk olarak Haziran 2018'de Avrupa ve Kuzey Amerika'da Steam için erken erişim başlığı ile İngilizce ve Almanca dillerinde yayınlanacak. Gameforge ve Soleil den alınan bilgiye göre ileride daha fazla diller eklenecek. İlgilenen oyuncular şimdiden RockShot’ı takip edebilirler.

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