PUBG Mobile, günlük aktif 10 milyon kullanıcıyı geçti!

PUBG Mobile, günlük 10 milyon aktif kullanıcı sayısını geçtiğini açıkladı.

Tencent ve PUBG Corp. dünya çapında büyük yankı uyandıran PlayerUnknown’s Battlegrounds MOBILE’ın (PUBG MOBILE) Çin dışındaki ülkelerde 10 milyon günlük aktif kullanıcı sayısını geçtiğini açıkladı.

Tencent ve PUBG Corp., son derece popüler oyunun mobil sürümünü 19 Mart’ta App Store ve Google Play Store’da yayınladı. Aktif kullanıcı sayısındaki bu dönüm noktasının yanı sıra, PUBG MOBILE, 100’den fazla ülke ve bölgede en çok indirilen unvanını da elde etmeyi başardı. Bu performansa ulaşabilen en hızlı oyunlardan birisi ola PUBG MOBILE için birinciliği yakalamak bir haftadan kısa sürdü.

Yayınlandığı günden bu yana övgüler alan PUBG MOBILE, 2018 Google Play Ödülleri’nde “En İyi Çıkış Yapan Oyun” ve “En İyi Topluluk Oluşturan Oyun” kategorilerinde aday gösterilerek, iki kategoride aday olan tek oyun olmayı da başardı.

PUBG MOBILE geliştirici ekibi, PlayerUnknown’s Battlegrounds PC sürümündeki ana deneyimi mobile taşımaya odaklandı. Mobil için en iyi hâle getirilen kullanıcı arayüzü ile orijinal deneyim korundu. Ekip, oyunculara akıcı, sezgisel ve insanı saran bir deneyim yaşatmak için kontrollere ve oyunu mobile uygun hâle getirecek değişikliklere özellikle önem gösterdi. Geliştirici ekibi, oyuna her ay yeni içerikler eklemek için sıkı bir şekilde çalışmayı sürdürüyor.

Kısa süre önce PUBG MOBILE, oyuncularını Miramar savaş alanının iç daraltan arazisine taşıdı. Epik karşılaşmalar için tasarlanan geniş şehirlerin engebeli bir çölde yer aldığı Miramar, yüksek tempolu bir kapışmayı oyunseverlerin parmak uçlarına taşıyor.

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