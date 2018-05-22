Logitech’ten oyunsever öğrencilere “Yaza Merhaba” sürprizi: Logitech G PC Gaming ürünlerinde %18 indirim!

Oyuncular için üretilmiş yüksek performanslı donanım serisini geliştirmeye devam eden Logitech G, yaza keyifli bir başlangıç yapmak isteyen oyunseverlere harika bir fırsat sunuyor. Bu kapsamda, 21 Mayıs – 21 Haziran 2018 tarihleri arasında seçkin mağazalarda Logitech G PC Gaming ürün ailesinden alışveriş yapan herkes, “Yaza Merhaba” kampanyası kapsamında %18 indirimden yararlanabiliyor.

Okulların kapanmasıyla birlikte karnelerini alan öğrencileri de sevindirecek kampanya, gamepadler, yarış direksiyonları ve Saitek ürünleri haricindeki tüm Logitech G ürünlerini kapsıyor.

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