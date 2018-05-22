Yeni Razer Blade Dünyanin En Küçük 15.6 inç Oyun Laptop’u

Oyuncular arasında lider yaşam tarzı markası olan Razer, bugün yaptığı bir duyuru ile tamamen yeni Razer Nlade 15.6 inç oyun laptop’ını duyurudu.

ULTRA HIZLI

144 Hz tazeleme oranı olan 15.6 inç Full HD (1920×1080) ekran ile yeni Blade oyun tecrübesini katlayıp tam açılı geniş bir oyun alanı sunuyor. %100 sRGB renk seviyesine sahip ekranda 4K (3840×2160) çöznürlük bile mümkün. Mükemmel renk aralığı ile kutusundan çıkması için her bir laptop tek tek ekran kalibrasyonu yapılarak hazırlandı. 4.9 mm’lik ince çerçevesi ile sınıfının en iyisi konumunda bulunan yeni Blade üzerinden wekamerası da mevcut.

ULTRA KÜÇÜK

Dünyanın en küçük 15.6 inç oyuncu laptop’ı özelliğine sahip yeni Blade 0.66 in kalınlık ve nihai mobilite sunuyor. Yenilenmiş şasesi yekpare alüminyum parçadan oluşurken güçlü, sağlam ve çizilmeye karşı dayanıklı bir performans sunarak kolay taşımayı da mümkün kılıyor. Performanstan ödün vermeden soğutma işlemlerini gerçekleştiren Blade, Razer’ın inovatif tasarımı ile içerideki soğutma sürecini vakum odaları ile gerçekleştirerek klasik ısı borularından kurtuluyor.

Bu vakum odaları sadece CPU ve GPU’yu soğutmakla kalmayıp diğer bileşenlerdeki ısıları da dengelemekte mükemmel iş çıkartıyor. Ultra ince nanopartikül madde ve graft tabalı sunucu sınıfı termal arayüzler ile cihaz içindeki ısı noktaları hızlı bir şekilde ortadan kaldırılırken performans konusunda ise ürün hiçbir şekilde zorlanmıyor.

ULTRA GÜÇLÜ

Çerçevesiz denilebilecek yeni Razer Blade içerisinde 8th nesil Intel® Core™ i7-8750H işlemci bulunuyor. Ona NVIDIA® GeForce® GTX 10 serisi ekran kartı eşlik ederken 6 çekirdekli yeni işlemci Turbo Boost hız arttırımı ile 4.1 GHz’lik inanılmaz saat hızına kadar çıkabiliyor. Kesintisiz, hızlı ekran yenileme oranı ile kullanıcılara GeForce GTX 1060 veya GeForce GTX 1070 seçeneklerini sunan Razer Blade oyunlarda en üst performansı sunmak için Max-Q tasarım özelliğine de yer veriyor.

2667MHz hızında 16 GB çift kanal bellek ve PCIe SSD depolama alanı bulunan cihazın 215 GB’a kadar depolama alanı bulunurken bu alan 2 TB’a kadar arttırılabiliyor. Bellek kısmında ise kullanıcılar dilerlerse 32 GB’a kadar çıkma imkanına sahipler.

“Endüstri lideri olarak yeni bir adım atmanın gururu içindeyiz” diyen Razer kurucu ortağı ve CEO’su Min-Liang Tan “Laptop mühendisliğini bir sonraki seviyeye getirerek aranılan performans ve mobiliteyi oyunculara sunuyoruz” dedi. “Intel’in en son 6 çekirdek işlemcisi ile NVIDIA GeForce GTX 10 serisi ekran kartların desteklediği yeni ürün dünyanın en küçük 15 inç boyutlu oyun bilgisayarı olarak bizlerle.”

Geniş ve tıklanabilir bir touchpad’e sahip olan yeni Balde hem ağır yüklü işlerde hem de oyunlarda kolaylık sunabiliyor. Sınırlı bir süre için yeni Razer Blade sahipleri 420 dolar değerindeki oyun ve yazılım içeriğine de sahip olacak. VR oyunlarının da dahil olduğu bu kütüphane cihazın özelliklerini daha iyi değerlendirebileceksiniz.

Anti-ghosting klavye elbette Chroma desteği ile 16.8 milyon renk seçeneği sunuyor. Razer Synapse 3 yazılımı ile destekelenen Chroma’nın yanında yeni güç yönetimi seçenekleri de her farklı koşulda maksimum grafik ve işlemci desteği sunacak şekilde ayarlandı. Dahili 800W bataryası bulunan yeni Blade’in ses özellikleri de Dolby Atmos destekli.

Bağlantı özellikleri içinde Mini DisplayPort, HDMI, ve Thunderbolt™ 3 mevcut iken bir adet USB 3.1 yuvası da bulunuyor. Daha rahat kullanuım için üretilen Razer Chroma Laptop Ayağı da ekstra 3 USB girişi sunuyor. Yollarda daha rahat ve güvenli taşıma için ise Razer’ın yeni suya dayanıklı 15.6” Koruyucu Kılıf’ını da kullanabilirsiniz.

Satışa çıkış tarihi

Altı çekirdekli yeni Razer Blade Oyuncu Laptop’ı 1.899 dolar fiyat etiketi ile bugün Razer.com ve ABD, Kanadar, Fransa, Birleşik Krallık, Almanya ve Çin üzerinden satışta.

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