Infinix’ten oyun canavarı: NOTE 12 VIP

Yüksek performans ve şık tasarımı erişilebilir fiyatlarla sunan Infinix, yeni amiral gemisi NOTE 12 VIP modeli ve espor sponsorluğuyla mobil oyun pazarını hızlandırmayı hedefliyor. Infinix NOTE 12 VIP, sahip olduğu özelliklerle mobil oyun dünyasında kullanıcıları neredeyse rakipsiz hale getiriyor. Helio G96 oyun işlemcisi daha fazla güç sunarken 120 HZ ekran yenileme hızı ve 360 HZ dokunma örnekleme oranı her dokunuşta tüm komutlara kusursuz yanıtlar veriyor. Infinix NOTE 12 VIP kullanıcıları, oyun dünyasının savaş alanlarında rakiplerini gölgede bırakacak gibi görünüyor.

Performans için yaratıldı

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de satışa sunulan ve büyük ilgi gören Infinix NOTE 12 VIP, hızlı şarj özelliği ve espor seviyesi oyun performansını ikonik bir tasarımda buluşturuyor. 6,7 inçlik FHD+ Super Light AMOLED ekran, 1 milyardan fazla renge sahip 10 bit renk derinliği ve kontrast oranları ile mükemmel bir görsel deneyim yaşatıyor.

Infinix NOTE 12 VIP’in espor seviyesi bir oyuncu telefonu olmasını sağlayan bir diğer nokta ise oyuncu işlemcisi. MediaTek Helio G96 Oyun İşlemcisi, NOTE 12 VIP’ye daha fazla hız ve güç sağlıyor. Sekiz çekirdekli bu işlemci, 2.05 GHz’e kadar hızlanan iki güçlü Arm Cortex-A76 işlemci çekirdeği ve üstün performans için bir sonraki seviye yapay zekayı kullanmak üzere tümleşik olarak çalışan Arm Mali G57 GPU’yu içeriyor. Süper hızlı veri bant genişliği sunan turbo şarjlı UFS 2.2 depolama ise performansta gözle görülür bir artış sağlıyor. Infinix, NOTE 12 VIP, 8 GB’lık belleği RAM ve ROM’u entegre ederek 13 GB’a çıkarıyor. Bu özellik akıllı telefonun işlem hızını artırdığı gibi kullanıcılara çeşitli işlevlerde çoklu görevlerde kullanmak için daha fazla esneklik sunuyor.

Erişilebilir oyun canavarı: NOTE 12 G96

NOTE 12 Serisi’nin erişilebilir fiyatı ve üstün oyun özellikleriyle tanınan modeli NOTE 12 G96 da 6,7 inçlik FHD+ AMOLED ekran ve 13 GB’a kadar genişleyebilen bellekle geliyor. Kullanılan Helio G96 Oyun İşlemcisi daha fazla hız ve daha fazla gücü bir araya sunuyor. 33W’lık hızlı şarjıyla 5000mAh’lık batarya kapasitesi, oyun severleri yarı yolda bırakmıyor.

10 dakika şarjla 6 saat oyun keyfi

Infinix NOTE 12 VIP, 120W Hyper Şarj özelliğini 4500mAh batarya ile entegre ederek kesintisiz oyun keyfi vadediyor. 120W hızlı şarj, sadece 17 dakikada %1’den %100 doluma ulaştırıyor. Infinix NOTE 12 VIP, sadece 10 dakikalık şarjla 6 saatlik oyun deneyimi veya 86 saatlik müzik dinleme imkanı sunuyor.

PUBG MOBILE’da sezon finali!

Infinix, NOTE 12 Serisi ile Türkiye’nin en büyük topluluk turnuvası PUBG MOBILE Yükselen Yıldızlar ve turnuvasının ana sponsorluğunu ve PUBG MOBILE Türkiye Ulusal Şampiyonası (PMNC) sponsorluğunu yürütüyor. Infinix, söz konusu sponsorluklarla mobil espor arenasında yer almak isteyen tüm oyuncuları desteklemeyi hedefliyor.

Yükselen Yıldızlar Turnuvası 2. Sezonu’nda büyük final 18 Aralık’ta gerçekleşti. Toplam 500.000 TL’lik ödül havuzuna sahip turnuvanın sezon finalinde büyük ödül Melise Esports takımının oldu. Binlerce oyun meraklısının mücadele ettiği turnuvayı ilk dört sırada tamamlayan Digital Athletics, Titan Class, REZ Esports ve AWA Esports takımları da PUBG MOBILE’ın profesyonel ulusal ligi olan PMNC Türkiye Ligi’nde oynama hakkı kazandı.

NOTE 12 G96 128 GB modeli 7.999TL, NOTE 12 G96 256 GB modeli 8.999TL ve NOTE 12 VIP modeli ise 12.999 TL’lik etiketle Vodafone, Hepsiburada, Trendyol ve diğer kanallarda oyun meraklılarını bekliyor.