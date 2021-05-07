Kingston’dan DDR5’ler için son geriye sayım!

Kingston Technology, yeni nesil bellek platformunun test ve uyum sürecini başlatmak için iş ortağı olan anakart üreticilerine hız aşırtılabilir DDR5 modüllerini gönderdiğini duyurdu. Yeni Kingston DDR5 modülleri Intel XMP profillerine sahip olmakla birlikte, anakart üreticilerinin entegre güç yönetimi devresini (PMIC) 1.1V DDR5 standartlarının ötesinde manuel olarak ayarlamalarına izin veriyor. Böylece hız aşırtmada maksimum esnekliğe olanak sağlıyor. Kingston, yeni DDR5 çözümlerini üçüncü çeyrekte pazara sunmayı planlıyor.

Belleklerin bu şekilde doğrulanması tüm bilgi işlem ekosisteminin işbirliğini gerektiriyor. Kingston, 33 yıllık tarihi boyunca önde gelen anakart ve yonga seti üreticileriyle yakın çalıştı. Bu yeni adım, şirketin yüksek performanslı ve hız aşırtılabilir bellek çözümlerini bu yılın sonlarında pazara sunmadan önce ulaşılan önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor.

Kingston, otuz yılı aşkın süredir ürettiği her modülü, yongayı ve hücreyi baştan sona titizlikle test etti. Ömür boyu garanti ve eşsiz müşteri hizmetleri desteğini arkasına alan bu metodik test süreci, Kingston’u %80’in üzerinde pazar payıyla dünyanın en büyük üçüncü parti bellek üreticisine dönüştürdü. Kingston, uzun zamandır mikroelektronik endüstrisinin yönetim birimi olan JEDEC’in üyesi konumunda. On yıldan uzun süredir JEDEC yönetim kurulunda yer alan Kingston, tüm üreticilerin takip ettiği endüstri standartlarının belirlenmesine yardımcı olacak gibi.