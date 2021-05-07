The Sims yeterince gerçekçi gelmediyse: Vemaker

Pandemiyle birlikte dijitalleşme hız kazanmaya devam ediyor. Yeni iletişim düzeninde iş süreçleri online ortamda yürütülürken bu kapsamda yeni bir yaşam adası olan Vemaker da sektörde fark yaratacak bir dönüşüme imza atıyor.

3 boyutlu meta dünya

Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve karma gerçeklik teknolojileri alanında çözümler sunan Modern Innova, Vemaker platformu ile sanal gerçeklik alanında dönüşümü başlatıyor. Etkinlik, eğitim, buluşma, çalışma ve paylaşım platformu olan Vemaker, temelleri 3 boyutlu bir meta dünya olarak karşımıza çıkıyor. Vemaker platformu, amaca özel 3 boyutlu alanları ve pek çok sunum araçları ile temel ihtiyaçlara cevap verdiği gibi aynı zamanda oyunlaştırmaya imkân tanıyan yapısı ile etkinlik ve buluşmaları sanal ortama taşıyor.

Katılımcılar, platform içerisinde farklı kişilerle konuşabiliyor, istediği etkinlik, fuar ve toplantıya katılabiliyor ve ofisini Vemaker’a taşıyarak platform üzerinden çalışabiliyor. Vemaker’da aynı zamanda markaların talebine göre özel konsept çalışmalar da yapılabiliyor. Sosyal bir platform olarak tasarlanan Vemaker, 7/24 kullanıcıların aktif olabildikleri ve sosyalleşebildikleri bir mecra olmayı amaçlıyor.

%100 yerli yazılım

Vemaker, %100 yerli bir yazılım olmasıyla da dikkat çekiyor. Firmaların etkinlik ve organizasyonlarını Vemaker’a taşımasıyla birlikte, ciddi oranda maliyet avantajı elde etmesi hedefleniyor. Ayrıca tamamen yeşil bir platform olan Vemaker ile firmaların karbon ayak izlerini azaltmaları için de önemli bir fırsat sunuluyor.

Gerçek bir yaşam simülasyonu

Vemaker’ın çalışma hayatında büyük bir dönüşüm yaratacağının altını çizen Modern Innova Yönetici Ortağı Alper Gökçer, “Vemaker’ı temelleri 3 boyutlu etkileyici bir meta dünya olarak tasarladık. Yeni nesil bir kitle iletişim aracı olan Vemaker’la kişilere gerçek yaşam simülasyonu sunuyoruz” dedi.

Kullanıcıların 7/24 sosyalleşebilecekleri bir platform

Vemaker’ı bir sosyal platform olarak tasarladıklarını belirten Gökçer, “Vemaker, 7/24 insanların içinde oldukları ve sosyalleşebildikleri bir mecra olarak tasarlandı. Kökleri ve düşünsel ilkeleri pandemiden çok önce atılan Vemaker platformu, pandemi ile birlikte aslında bu tip bir platforma ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu da kanıtladı. Bugün gelinen noktada; tüm buluşma ve etkinlikler platform aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Kolektif çalışmaya imkan sağlayan platform; hızı, katılım hissi vermesi ve verimliliği yükseltmesiyle de Vemaker’a olan ihtiyacı kanıtlıyor. Firmalar, Vemaker’ı kullanarak maliyet anlamında ciddi faydalar sağlayabilecekler” şeklinde sözlerine devam etti.



Basın bülteninden derlenmiştir.