Kojima yeni bir korku oyunu için hazırlıklara başladı

Eğer bir Silent Hill hayranıysanız ve ayaktaysanız lütfen oturun. Çünkü şimdiki haber sizde bir heyecan yaratabilir.

Hideo Kojima, korku türü manga çizeri Junji Ito ile yeni bir korku oyunu hakkında görüşmelere başladı. Büyük haber Iyo’ya [email protected] etkinliğinde bir video oyunu üstünde çalışıp çalışmadığı sorulunca geldi. Ito, detay vermese de Kojima ile konu hakkında iletişim içinde olduklarını söyledi.

“Kojima ile tanışıyoruz, olası bir korku oyunu hakkında konuşmalarımız oldu ve beni de bu projede çalışmak için davet etti ancak henüz ortada hiçbir detay yok.”

Proje ile ilgili hiçbir detay ve bilgi sahibi olunmamasına rağmen eski Kojima hayranları, Silent Hill benzeri bir yapım hayali içine girdi bile. Death Stranding’den sonra özüne dönen Kojima, en korkunç korku oyununu yapmak için korku filmlerini incelediğini söylemişti.

Geçmiş zamanlarda yaptığı bir Twitter paylaşımında P.T. geliştirme sürecinde Tay yapımı korku filmi ‘Göz’ü kiraladığını ancak filmin bitiremeyecek kadar korkunç olduğunu söylemişti. Hatta film kapağı kendisini çok korkuttuğu için kapağı bırakarak sadece DVD’yi kiraladığını da eklemişti.

‘Dünyanın en korkunç korku oyununu’ bekleyişe şimdiden girebiliriz. Elbette Kojima’dan Konami ile yollarını ayırdıktan sonra yeni bir Silent Hill gelmeyeceğini bilen birçok Kojima hayranı; Silent Hill’in yerini dolduracak bir oyun beklemeye başladı bile.