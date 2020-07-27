Respawn geliştiricisinden Apex Legends konsol oyuncularını rahatlatan haber

Respawn’dan Apex Legends bir geliştiricisi, konsol oyuncularını sevindiren bir haberle geldi. Respawn’ın, Apex Legends’a getirmeyi planladığı ‘crossplay’sisteminin konsol oyuncularını olumsuz etkilemeyeceğini söyleyerek oyuncuların içine su serpti.

Respawn’da çalışan bir oyun geliştiricisi Jake Smullin, platform tercihi neden bu yönde olmuş bilinmez, TikTok’tan paylaştığı bir videoda konuyla ilgili kısa bir açıklamada bulundu. Birçok konsol oyuncusunun bu konuda endişe duyduğunun farkında olduklarını belirtti. Takımlarında bir bilgisayar oyuncusu olmadığı takdirde konsol oyuncularının konsol oyuncularıyla eşleştirileceklerini söyledi. Yani ancak kendi takımlarında oyuna bilgisayardan giren biri varsa eşleştriği grupta bir bilgisayar oyuncusu olacak.

İlgili videoya buradan ulaşabilirsiniz.

Smullin videoda Respawn’ın ‘crossplay’ açıklaması yaptığı videonun üstüne eklenen yazılarla açıklama yaptı. Açıklamalar şu şekilde:

“Crossplay ile ilgili bir konuyu açıklığa kavuşturmak istedim. Eğer takımınızda bir bilgisayar oyuncusu varsa bilgisayar oyuncularının olduğu takımlarla eşleşeceksiniz.”

“Birçok konsol oyuncusunun bu konu hakkındaki endişelerini görüyoruz ama endişelenmeyin. Onun yerine heyecanlanmalısınız.”