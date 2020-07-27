League of Legends’in yeni Şampiyonu: YONE

Kai’Sa, Senna ve Yone’nin ortak noktası ne? Cevabınız “Üçü de alt koridorda oynanabiliyor,” ise evet haklısınız… Ama biz, “Üçünü de ‘kesin yasaklanacak şampiyonlar’ listeme girmeden çok önce hikâyelerden tanıyorum,” cevabını bekliyorduk.

Yone, hikâyelerden fırlayıp Vadi’ye inen üçüncü şampiyonumuz. Bu şampiyonun LoL’ün hikâyesini daha da ileriye taşıyacağını düşünsek de kendine has zorlukları olduğunu da kabul etmek zorundayız. Bu zamana kadar Yone yalnızca Yasuo’nun hayatındaki birkaç anda yer alan bir karakterdi. Onu her zaman sadece Yasuo’nun bakış açısından gördük ama bu, ilgi çekici bir şampiyon ortaya koymak için yeterli değil.

Peki bir yan karakter, mevcut kimliğine sadık kalarak nasıl bir ana karaktere (ya da antikahramana) dönüştürülür?

İki Kardeşin Hikâyesi

Yone’yle ilk tanışmamızda kardeşi Yasuo’nun peşine düşüp onun tarafından öldürüldüğünü görmüştük. Ve geçtiğimiz yedi yıl boyunca bildiğimiz her şey neredeyse bu kadardı. Yone’nin (ve Yasuo’nun) hayatındaki en kötü andan bir kesit.

Yone’yi hayata geri döndürmeden önce cevabını bulmamız gereken birkaç soru vardı.

Hikâye yazarı Michael “Riot Pls” Yichao, “Yone’yi son gördüğümüzde öldüğü düşünülüyordu,” diyor. “İlk başlarda Yone’nin ölmemiş olma ihtimali üzerinden ilerlemeyi denedim ama bu pek içime sinmedi. Yone’nin ve hatta daha büyük oranda Yasuo’nun hakkını verememiş olurdum. Bu iki kardeşin hikâyesini tamamen baştan yazmadan ve başlarından geçen olayı önemsizleştirmeden hikâyelerini ileriye taşıdığımdan emin olmak istiyordum.

Yone ve Yasuo’nun uzun zamandır karmaşık bir ilişkisi var. Kardeş ihaneti ve cinayet olayından çok daha öncesine dayanan, aynı ustanın altında birlikte büyüdükleri ve eğitim gördükleri bir geçmişleri var. Bu da aralarında benzerlikler bulunmasının kaçınılmaz olduğu anlamına geliyor.

“İlk başta Yone’nin Yasuo’ya çok benzer oynanışa sahip bir karakter olmasını istiyordum. Çılgınca gelebilir ama Yasuo’nun oynanma oranını azaltmaya çalışıyorduk. Ama aslında bu LoL için iyi bir şey,” diyor şampiyon tasarımcısı Jonathan “EndlessPillows” Fuller. “Yasuo, LoL’de en yüksek oynanma oranına sahip olan şampiyon. Yasuo oyuncularına benzer bir oynanışa sahip farklı bir alternatif sunmak, şampiyon çeşitliliğini arttıracak ve her oyunu biraz daha farklı hissettirecek.”

Ancak bu yaklaşım pek de başarılı olmadı. Doğrudan bir Yasuo 2.0’a dönüştürmeden, Yasuo’yu diğer şampiyonlardan ayıran şeyleri yapabilen bir şampiyon tasarlamak imkânsız sayılır. EndlessPillows durmadan denedi ama Yasuo’dan daha iyi bir Yasuo yapmanın mümkün olmadığını gördü.

Bu noktada ekip, Yone’nin farklı bir karakter olması gerektiğinin farkına vardı. Dahası, onun kardeşinden bambaşka bir noktada durması gerektiğini fark ettiler.

Kıdemli konsept tasarımcısı Justin “Riot Earp” Albers, “Yone, Legends of Runeterra‘da bir kart olarak yayınlandığında birçok oyuncu çok heyecanlandı,” diyor. “LoR’daki tasarımı, Yone’nin o zamanlar nasıl biri olduğunu tasvir ediyor. Yasuo’nun takipçilerinden biri olduğu için tasarımını benzer yapmak mantıklıydı. Ve bu kart çizimlerinde muhteşem görünüyor. Fakat League of Legends’ı yukarıdan baktığımız bir açıyla oynadığımız için istediğimiz görsel netlik oluşmayacaktı.”

Riot Earp, Yone’nin ölmeden önceki halini (bugüne kadar bildiğimiz tek hali) farklı şekillerde çizmeyi denedi. Fakat hepsi Yasuo’ya fazla benziyordu. Bu yüzden ekip, LoL’deki Yone’nin gerçekten de LoR’da gördüğümüz haliyle aynı olması gerekip gerekmediğini düşünmeye başladı.

İki Yarım Bir Olduğunda

“Yone’nin iki farklı kılıca sahip olması tasarım açısından bize birçok seçenek sundu,” diyor Riot Earp. “Azakana kılıcı görsel açıdan gerçekten çok göz alıcı ve LoL’deki diğer silahlara hiç benzemiyor. Rüzgâr kılıcıysa ölmeden önce kullandığı kılıç. İkisi arasındaki zıtlık beni ve ekibin geri kalanını çok heyecanlandırdı. Tabii bir de eşsiz oynanış tasarımlarının yolunu açtı.”

Yone’nin iki kılıcı ve yetenekleri hakkında ayrıntılı bilgi

Pasif – Avcının Yolu

Yone iki kılıç kullanır. Yaptığı her ikinci saldırı daha fazla büyü hasarı verir. Ayrıca kritik vuruş ihtimali de ikiye katlanır, fakat kritik vuruşları daha az hasar verir.

Q – Ölümcül Çelik

Yone ileri hücum ederek rakiplere fiziksel hasar verir. İsabet halinde bir Yaklaşan Kasırga yükü kazanır. Yone iki yüke ulaştığında rakipleri havaya savuran bir rüzgâr dalgasıyla ileri atılır.

W – Tayfbiçen

Yone kılıcını geniş bir kavisle savurarak hedefin azami canının belli bir bölümüne eşdeğer hasar verir. Yetenek bir rakibe isabet ederse, Yone geçici bir kalkan elde eder. Kalkan, yetenekten isabet alan şampiyon başına güçlenir.

E – Özgür Ruh

Yone Ruh Biçimi’ne girerek hareket hızı kazanır ve bedenini geride bırakır. Yone’nin Ruh Biçimi’nin süresi dolduğunda, şampiyon hızla vücuduna geri dönerek Ruh Biçimi’ndeyken verdiği tüm hasarın belli bir yüzdesine eşdeğer hasar verir.

R – Mühürlü Kader

Yone yolundaki tüm rakiplere saldırarak isabet alan son hedefin arkasında belirir ve herkesi havaya savurarak ona doğru iter.