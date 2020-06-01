Konsolcular için PC oyunculuğuna geçiş rehberi

Konsol oyunlarıyla oynamak her zaman daha zahmetsiz olmuştur. Donanım derdiyle uğraşmadan aldığınız oyunu başlattığınızda oyunun çalışacağına emin olursunuz. Ancak gelin itiraf edelim, konsol oyunları çoğu zaman PC oyunları kadar detaylı veya zengin içerikli olmayabiliyor. PC’nin sunduğu geniş oyun yelpazesine, konsollardan erişmek de mümkün olmayabiliyor. Dolayısıyla her oyun severin kalbinde canavar bir oyun PC’si toplama hayali yatıyor. İşte size, bir oyun canavarını toplarken aklınızda kalması gereken küçük ama önemli tavsiyeler.

PC’yi sadece oyun amacıyla kurmayın

Eğer kocaman bir PC’yi sadece oyun oynamak amacıyla topluyorsanız, kaynaklarınıza yazık ediyor olabilirsiniz. PC’ler, uzun yıllar dayanacak ve pek çok ihtiyacınızı görecek ağır sanayi makineleri gibidir. Eğer PC’nizi doğru şekilde toplamayı başarırsanız, onunla yıllarca diziler seyredebilir, işinizi yapabilir, video düzenleyip YouTube kanalınıza yükleyebilir ve hatta oyun oynarken Twitch üzerinde canlı yayın açıp kalabalık bir seyirci kitlesi kazanabilirsiniz. Dolayısı ile bir PC toplarken, tüm bu amaçlara hizmet edeceğini de düşünmeye çalışın. Cihazınızı birden fazla monitöre bağlayarak çalışmak ve hatta oyun oynamak isteyebileceğinizi hatırlayarak, birden çok görüntü çıkışı olmasına özen gösterin. Böylece PC’nizde eğer güçlü bir ekran kartı da varsa, bir ekranda oyununuzu çalıştırırken, diğer ekranda ödevlerinizi yapabilirsiniz. Kim aynı anda hem ödevle, hem oyunla uğraşmak ister diye soruyorsanız, işte burada PC oyunculuğunun gerçek yüzü devreye giriyor. EVE Online gibi multiplayer bir oyunu oynarken, örneğin oyundaki uzay geminizin uzun süren madencilik operasyonu sırasında, onlarca dakika boyunca oyun ekranına bakmak yerine, dönüp diğer ekranda işlerinizi, ödevlerinizi yapmayı tercih edebilirsiniz. Bu sırada gözünüz de geminizde olur ve herhangi bir sürpriz korsan saldırısında hemen diğer ekrana geçip maden geminize saldırma cesareti gösteren o cüretkar korsanlara hadlerini bildirebilirsiniz.

Anakartınız PC’nizin temelidir

Anakart bir PC’nin temelini oluşturur. Güçlü bir oyun bilgisayarı kurmak istiyorsanız, güçlü donanım bileşenlerini destekleyen bir anakart edinmelisiniz. Örneğin bazı anakartların SSD desteği bulunmayabilir ve siz daha hızlı çalışan oyunlar için SSD depolama birimleri kullanmak isteyebilirsiniz. Eğer SSD desteği bulunmayan anakart satın aldıysanız, ya SSD’den mahrum kalacaksınız ya da anakartınızı değiştirmek için zaman ve emek harcayacaksınız demektir.

İşlemci

Güçlü bir oyun bilgisayarı için en son teknoloji işlemcileri edinmek bir gelenektir. Çünkü bu sayede, bilgisayar daha uzun yıllar boyunca yeterli güç üretmeye devam edecek, 4-5 sene sonra bile yeni çıkan oyunları sorunsuzca çalıştırabilecektir. Ancak işlemciler çok pahalı bileşenlerdir. En güçlü işlemcilere bütçeniz yetmiyorsa bile üzülmeyin, bilgisayarınıza daha ucuz bileşenler olan RAM’lerden daha fazla ekleyerek, uzun yıllar hızlı çalışmasını sağlayabilirsiniz. Ancak RAM ve işlemci birbirinin yerini tutar gibi bir anlam çıkmasın. RAM, güçlü bir bilgisayarda bolca bulunması gereken bir bileşendir. Her şekilde, mümkün olan en fazla RAM’i edinmeye çalışmanızı tavsiye ediyoruz.

Ekran kartı

Ekran kartı alırken, fiyat/performans değerlerine dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Bazı ekran kartları, uygun fiyata çok güzel performans sunarken, aynı fiyat aralığındaki diğer kartlar çok yavaş kalabilirler. Bu noktada kartın üreticisine, kullandığı soğutma ekipmanlarının kalitesine, kartın tasarımına kadar pek çok detay devreye girebilir. Satın almadan önce iyi bir araştırma yapmanız gerektiğini unutmayın.

Monitör

En güzel oyun bilgisayarını topladınız ama o da ne? Onu bağlayacak uygun bir monitörünüz mü yok? Konsolları salondaki TV’ye bağlamaya alışkınız ama PC’ler için bu her zaman en iyi çözüm olmayabilir. Televizyonların çözünürlükleri ve frekansları, PC oyunlarının optimal çözünürlük ayarları için çoğu zaman yeterli olmaz. Dolayısıyla, TV’lerden çok daha gelişmiş görüntü ekipmanları olan oyuncu monitörlerine ihtiyacınız olacağını unutmayın.