Zynga, Türk oyun şirketi Peak’i 1,8 milyar dolara satın aldı

ABD’li oyun şirketi Zynga, Türk oyun şirketi Peak Games‘i 1.8 milyar dolara satın aldıklarını bugün resmi olarak duyurdu.

10 yıl önce dünya çapında bir teknoloji şirketi kurmayı hayal eden Peak ekibi hayallerini gerçekleştirdi ve Türkiye tarihinin en değerli şirketlerinden birini ortaya çıkardı. ABD’li Zynga (Nasdaq: ZNGA) ile güç birliği yapan şirket artık yeni bir evreye girmiş bulunuyor. Anlaşma ile sadece ortaklık yapısı değişen Peak, faaliyetlerini ekibinde ve yönetiminde hiçbir değişiklik olmadan kendi markası altında sürdürerek bir Türk şirketi olarak kalmaya devam ederken, hisselerini 1,8 milyar dolara Zynga’ya devredecek.

“Türkiye’den büyüyen, ilerleyen ve gelişmeye devam eden bir ekip olmayı sürdüreceğiz”

Peak Kurucusu ve CEO’su Sidar Şahin anlaşmayla ilgili duygu ve düşüncelerini, “Bugün geldiğimiz nokta tüm Türkiye için gurur verici ve biz hepimiz biliyoruz ki, bu daha yolun başı. Zynga ile devam edeceğimiz bu yolculukta, birlikte daha güçlenerek büyüyecek olmak hepimizi geleceğe dair heyecanlandırıyor. Türkiye’den büyüyen, ilerleyen ve gelişmeye devam eden bir ekip olmayı sürdüreceğiz” sözleriyle belirtiyor.

Sidar Şahin sözlerine şöyle devam ediyor: “Bu anlaşmanın en önemli yanı, imkansızın başarılabileceğini somut olarak ortaya koyması. Türkiye’de anne babalar çocuklarına inansınlar istiyorum. Sevdikleri işi sürekli ilerleyerek yaptıkları sürece, başarabileceklerine inansınlar. Çocuklar da gençler de kendilerinin başarabileceklerine inansınlar. Çünkü her şey inanmakla başlar.”

Bugün yapılan açıklamada anlaşmanın yüzde 50’sinin nakit, yüzde 50’sinin Zynga hisse senedi ile yapılacağı belirtildi. Satın almanın üçüncü çeyrekte tamamlanması planlanıyor.

Açıklamada sözlerine yer verilen Peak Strateji Direktörü Ömer İnönü şunları söyledi: “Ülkemiz için büyük önem taşıyan bu imza, Peak’i Türkiye tarihinin en değerli şirketleri arasına yerleştiriyor. Bu anlaşma, güzel insanların bir arada büyük hayallere inandığı zaman her şeyi başarabileceğini somut bir şekilde vurguluyor. Başarının mimarı ise Türkiye’nin dört bir yanından aynı amaç ve değerler etrafında birleşmiş olan, genç ve müthiş heyecanlı ekibimiz. Bu anlaşmanın asıl değeri de işte tam burada yatıyor.”

Birlikte daha da hızlı büyüyecekler

Zynga CEO’su Frank Gibeau ise, “Peak’e ‘aramıza hoş geldin’ demekten gurur duyuyoruz. Peak dünyanın en iyi puzzle oyunu geliştiricilerinden biri. Böylesine yaratıcı ve tutkulu bir takımla yeteneklerimizi daha da ileri taşıyacak olmak bizi heyecanlandırıyor. Toon Blast ve Toy Blast’ın katılımıyla listelerde üst sıralarda yer alan oyun sayımızı sekize çıkarırken, küresel kullanıcı sayımızı çarpıcı bir şekilde artırıyor ve gelecekteki yeni projelere hazırlanıyoruz. Peak ve Zynga birlikte daha da hızlı büyüyecek” diyor.

Peak tarafından yapılan açıklamalara göre, bu satın alma ile Zynga’nın günlük ortalama aktif kullanıcı sayısında yüzde 60 oranında artış bekleniyor.

Dünyanın en büyük mobil oyun şirketi olmayı hedefleyen Peak ekibi, imzalanan anlaşmadan sonra da çalışmalarına İstanbul’da devam edecek. Toon Blast ve Toy Blast oyunları Amerika ve Japonya gibi pazarlarda hızla büyümeye devam ederken, oyun prodüksiyonunun her alanında daha ileriye gitmek amacıyla dünyanın en iyi oyunlarını geliştirme ve ilerletme hedeflerinde emin adımlarla ilerliyorlar.