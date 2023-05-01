PUBG Global Series 1, Malezya’da düzenlenecek!

KRAFTON, Inc., Malezya’nın Kuala Lumpur kentinde küresel bir PUBG Espor turnuvası olan PUBG Global Series 1’e (PGS 1) ev sahipliği yapacak. 27 Nisan- 7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan PGS 1’de dünyanın dört bir yanından en iyi 24 takım (sekiz Küresel Ortak Takım, bölgesel turnuvalarda tur atlayan 16 takım) 500.000 {{tooLongContent}}#39;lık ödül havuzundan pay almak için yarışırken, PUBG Global Championship 2023’teki yerlerini almak için gerekli olan PGS puanlarını da toplamaya çalışacak. Geçen yıl dünya çapında dört farklı bölgede çevrim içi olarak düzenlenen PUBG Continental Series’in aksine PGS 1, Malezya Battle Arena’da fiziksel etkinlik olarak gerçekleştirilecek.

PGS 1, 27 Nisan’da Büyük Finaller için bir basamak görevi gören Grup Aşaması ile başlayacak. Etap üç gün sürecek ve 24 takım, sekizer takımdan oluşan üç gruba ayrılacak. Karşılaşmalar, birinci gün A ve B Grubu, ikinci gün B ve C Grubu, üçüncü gün ise C ve A Grubu olmak üzere günde altı maç şeklinde oynanacak.

Grup Aşamasından sonra, ilk 16 takım Kazananlar Grubuna yükselirken, son sekiz takım Kaybedenler Grubuna geçecek. Kazananlar Grubu, 30 Nisan’dan 1 Mayıs’a kadar iki gün boyunca günde altı maç yapacak. İlk sekiz takım doğrudan Büyük Finallere yükselecek. Kazananlar Grubundaki son sekiz takım, Grup Aşamasında kalan son sekiz takımla birlikte Kaybedenler Grubunda, 2-3 Mayıs tarihlerinde günde altı maçta mücadele edecek. Kaybedenler Grubundan yalnızca ilk sekiz takım Büyük Finallere yükselirken, kalan sekiz takım elenecek.

Büyük Final, 5-7 Mayıs tarihlerinde toplam üç gün boyunca 18 maçla gerçekleşecek. Genel sıralamada en yüksek olan takım PGS 1’in şampiyonu olacak. Kazanan takım 80.000$ alacak ve kalan para ödülü final sıralamasına göre dağıtılacak.

Bu turnuvadan itibaren yeni bir PGS Puan sistemi de getiriliyor. Buna göre; PGS 1 ve yılın ikinci yarısında yapılacak olan PGS 2 turnuvaları, nihai sıralamalarına göre ilk 16’ya giren takımlara da PGS Puanları dağıtacak. En çok PGS Puanına sahip ilk dört takım, önde gelen küresel PUBG Espor turnuvası olan yıl sonu PUBG Global Championship 2023’te yer alacak. PGS Puanları, bölgesel yarışmalarda verilen PGC Puanlarından ayrı olacak ve birleştirilmeyecek.

Üç efsanevi Küresel Ortak Takıma (FaZe Clan, Natus Vincere ve Twisted Minds) ek olarak EMEA bölgesi, PGS 1’de PUBG EMEA Şampiyonası: Bahar (PEC)’te tur atlayan iki takımı daha bünyesinde barındıracak. HOWL takımı, PEC: Bahar şampiyonu olurken, Acend Club çok yakın puanla ikinci sırayı almıştı. Her iki takım da 2023’ün ilk fiziksel PUBG Espor turnuvasında yer alma hakkı kazandı.





Küresel Ortak Takımlar için Takım Versiyonu Skin’leri

PGS 1 etkinliğinin kutlanmasında, sekiz Küresel Ortak Takımdan dördü- FaZe Clan, 17Gaming, Natus Vincere ve Petrichor Road- Takım Versiyonu Eşyalarını sergileyecek. Takımlar, 10 Mayıs 07:00’ye kadar oyun içinden satın alınabilecek, kendilerine has benzersiz skin’ler tasarladılar. Kalan takımların skin’leri, PGS 2’den önce yayınlanacak. Takım Versiyonu skin’lerin satışından elde edilen gelirin %25’i, küresel Küresel Ortak Takımlar arasında dağıtılacak.

PGS 1 Yayın Detayları

PGS 1’in tüm maçları 13:00’da başlayacak ve resmi PUBG: BATTLEGROUNDS Twitch ve PUBG: Esports YouTube kanallarından canlı olarak takip edilebilecek. Aksiyonu her adımda sizlere olanları anlatacak PUBG: BATTLEGROUNDS yetenekleri: Arda “Tropik” Bayram, Oğuzhan “Canalem” Can, Utku “Utimikk” Taşyürek, Buğrahan “Wreckage” Şevke, Ozan “Oynak” Altuntaş, Timur “Timurlengkx” Günay, Mustafa “Fanius” Gültekin, Özgür “Root” Alagül yayında olacak.