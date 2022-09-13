Lenovo yeni ürünlerini İstanbul Park’ta tanıttı!

Teknoloji devi Lenovo, yeni nesil Lenovo Legion ve IdeaPad Gaming ürünlerini, Intercity Istanbul Park’ta gerçekleştirdiği basın toplantısında tanıttı. Etkinlikte üstün performanslı yeni Lenovo Legion™ ve IdeaPad Gaming oyun bilgisayarları görücüye çıkarken, gazeteciler Intercity Istanbul Park F1 pistinde unutulmaz bir pist deneyimi yaşadı.

Dünyanın ve Türkiye’nin lider teknoloji şirketlerinden Lenovo, “Herkes için Daha Akıllı Teknoloji” vizyonunu destekleyen güçlü, yüksek performanslı yeni nesil Lenovo Legion ve IdeaPad Gaming oyun bilgisayarı modellerinin tanıtıldığı basın toplantısını, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü, Tuzla’da, Intercity Istanbul Park’ta gerçekleştirdi. Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu ev sahipliğinde gerçekleştirilen basın toplantısı sonrası katılımcılar Intercity Istanbul Park F1 pistinde unutulmaz bir pist deneyimi de yaşadılar. Gün boyunca pist deneyiminde en iyi süreyi gerçekleştiren basın temsilcilerine F1 pisti üzerinde hatıra kupaları verildi.

Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu toplantıda şöyle konuştu: “Lenovo Türkiye olarak PC pazarında son 2 yıldır pazar liderliğimizi sürdürüyoruz. 2022 yılının son çeyreğini de Türkiye tüketici ve kurumsal PC pazarında, ayrıca oyun PC pazarında lider konumda tamamladık. Uçtan uca sunduğumuz güçlü ürün portföyümüzün ve pazara sunduğumuz yeni ürünlerimizin pazar liderliğimizi güçlendireceğine inanıyoruz.”

Dışarıdan şık içeriden tam bir savaşçı oyun cihazları

Lenovo Legion™ yeni Coldfront 4.0 soğutma sistemi ve basınca duyarlı tuşlarıyla TrueStrike klavye sistemi oyun deneyiminizde sizi hep bir adım önde hissettirecek şekilde tasarlandı. En yeni H serisi işlemciler ve en güncel grafik kartlarına sahip Lenovo Legion™ kullandığı yapay zeka motoru sayesinde oynadığınız oyuna otomatik olarak adapte olarak oyundan en yüksek zevki almanızı sağlıyor.

16 inç ekranda yüksek çözünürlük ve tazeleme hızına sahip Lenovo Legion™, oyun bilgisayarlarında ender bulunan özellikleri ve üstün mühendislik detaylarını şık bir kasada kullanıcılarına sunuyor. Yeni Lenovo Legion ve IdeaPad Gaming ürünleri önümüzdeki haftalarda raflarda yerini alacak.