Gaming İstanbul 2022 için son geri sayım!

Gaming İstanbul, 16-18 Eylül 2022 tarihlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğu, OGEM ve Medya A.Ş desteği ile gerçekleşecek.

Açılışını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yapacağı Gaming İstanbul Türkiye’de bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Gaming İstanbul kapsamında Türkiye’de geniş katılımla ilk kez düzenlenecek olan LAN Party ile oyunseverler oyuna doyacak. GIST LAN Party adı verilen bu büyük organizasyonda bilgisayar veya mobil cihazını yanına alarak Gaming İstanbul’a gelen oyuncular, özel LAN Party Alanında üç gün boyunca PUBG, Apex Mobile, New State Mobile, Beatstar, Rocket League Sideswipe ve Call Of Duty Mobile oyunlarını oynayacak.

Gaming İstanbul oyun ve espor etkinliği 16 Eylül 2022’de kapılarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğu, OGEM ve Medya AŞ.’nin desteği ile açıyor. Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek etkinlik, üç gün süreyle oyunun her türüyle ilgilenen amatör ve profesyonel yüzbinlerce kişiyi bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıllarda yüzbinlerce oyuncuya ve oyun sektörü profesyoneline ev sahipliği yapan, 2019 yılında 92.000 ziyaretçiyle dünyanın en büyük sekiz oyun etkinliğinden biri haline gelen Gaming İstanbul, bu yıl bir ilke daha imza atacak. GİST LAN Party adıyla oyun severleri bir araya getirecek özel organizasyon için etkinlik alanında 20 metrelik büyük bir sahne platformuyla birlikte 300 kişilik bir oyun alanı oluşturuluyor. Bu özel alanda Gaming İstanbul’a katılan ziyaretçiler yanlarında getirdikleri bilgisayar ve mobil cihazlarla 3 gün süresince aralıksız oyun deneyimi yaşayabilecekler. Alanda ziyaretçiler sevdikleri oyunların gruplarına ayrılarak her oyuna özel gerçekleştirilecek turnuvalara katılabilecekler.





Renkli oyun dünyası Gaming İstanbul’da

Gaming İstanbul 2022’nin çatısı altında, oyun sektörüne yönelik iş geliştirme etkinliği ve ekosistemi Indieway de yer alacak. Oyun profesyonelleri ve serbest oyun geliştiriciler, üç gün boyunca konferans ve toplantılarda bir araya gelecek, yatırımcı ve iş geliştirme toplantılarını Gaming İstanbul’da gerçekleştirecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğu, OGEM ve Medya AŞ.’nin desteği ile kapılarını açmaya hazırlanan Gaming İstanbul 2022’de PC / konsol / mobil oyunlar, e-spor turnuvaları, yeni oyunların ilk gösterimleri, ünlü yayıncılar ve takipçi buluşmaları, donanım markalarının en yeni ürünleri, serbest geliştirici alanları ve jam’ler gibi birçok aktivite ziyaretçilerle buluşacak.

Gaming İstanbul ziyaretçileri ayrıca etkinlik içindeki alışveriş alanı, FRP etkinlik alanı, cosplay alanı, retro oyun alanı, çocuk parkı ve serbest geliştirici alanına da giriş hakkına sahip olacak.



Dev marka ve oyunlar ile en ünlü yayıncılar Gaming İstanbul’da

Hepsiburada, Aorus (Gigabyte), Red Bull, Unity, Aerosoft, Codeo, LG, Stargate, Bahçeşehir Üniversitesi Oyun İnkübasyon Merkezi BUG Lab TEKMER, Ancient Gears, Upgrade Entertainment, Wendigo Games, Gizala, Digigame Startup Studio, Zindhu, FRPNET, Enucuzoyun, Bestgameprice, Yuvamız İstanbul gibi marka ve oyunların yer aldığı Gaming İstanbul ekipleri ve uyku tulumlarıyla 72 saat boyu oyun geliştirecek olan Jam katılımcılarını ağırlayarak Türkiye’nin en popüler Jam etkinliği Mağara Jam’e de ev sahipliği yapacak.

Gaming İstanbul’un bu yıl katılımcılara en büyük sürprizi etkinliğe özel tasarlanan ve avlanılabilen “Porygon, Unown G, Unown I ve Joltik” adlı pokemonlarla sevenlerini karşılayacak olan Pokemon Go oyunu. Diğer yandan Blockchain tabanlı rol yapma oyunu Rise Online, büyük bir etkinlik alanı ve Gaming İstanbul ziyaretçilerine özel sürprizlerle bu yıl etkinliğin en önemli katılımcılarından biri. Ancient Gears firması tarafından geliştirilen ve oyuncuların karşısına demo versiyonuyla dünyada ilk defa Gaming İstanbul’da çıkacak olan Sümer mitolojisi kökenli macera oyunu Adanath da bu yılın katılımcıları arasında yer alıyor.

2019 yılında 215 internet yayıncısına ev sahipliği yapan Gaming İstanbul, her yıl olduğu gibi ünlü yayıncıları Pelin ‘‘PqueeN’’ Baynazoğlu, Tuna ‘’Pintipanda’’ Akşen, Can Sungur, Alp ‘‘H1vezZz!’’ Kocaman’a ev sahipliği yapıyor. Gaming İstanbul’un marka yüzleri olan PqueeN, Pintipanda ve Can Sungur bu yıl takipçilerine özel bir sürpriz yaparak Gaming İstanbul Influencer Sahnesi’nde ziyaretçilerle buluşacak. Oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip olan yayıncımız Pqueen ise sevenleriyle ana sahnede Just Dance etkinliğinde bir araya gelecek.





Basın bülteninden derlenmiştir.