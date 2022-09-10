Röportaj: Yonca Aközer / Dijital Network Alkaş (DNA)

Alkaş Genel Müdürü Sayın Yonca Aközer ile sektör, iş dünyası ve Future Commerce 360 üzerine keyifli bir röportaj yaptık.



Digital Network Alkaş (DNA) nedir? Nasıl bir ihtiyaçtan doğmuştur?

Bilindiği üzere, Alkaş olarak uzun yıllardır fuarcılık, sponsorluk, etkinlik ve danışmanlık çalışmalarıyla özellikle perakende ve gayrimenkul sektörüne hizmet veriyoruz.

Pandeminin hızlandırdığı dijitalleşme, konferans dünyasında da karşılığını buldu ve yenilikçi bir çözümün ortaya çıkmasını sağladı. Biz Alkaş olarak tüm hizmetlerimizi bir araya toplamak ve yoğun iş temposunda hizmet verdiğimiz sektörlerin bilgi ve içeriklerine bir noktadan ulaşmak istedik.

Network gücümüzü Digital Network Alkaş çatısı altında dijitale taşıdık. Bu platformun üyelerine özel hizmetler sunmasının yanı sıra iş dünyasının tüm dijital etkinliklerini gerçekleştirebileceği ve yönetebileceği çok yönlü bir mecra olduğunu söyleyebiliriz.

Digital Network Alkaş (DNA) ‘da sektörel konferans arşivlerine ulaşabileceğiniz DNA TV, etkinliklerinizi dilerseniz interaktif olarak canlı yapabileceğiniz dilerseniz etkinlik yayını yapabileceğiniz dijital sahnemiz ve üyelerimizin görüntülü bir şekilde toplantı yapabilecekleri bir alt yapı bulunuyor. Sektörden Haberler bölümünde ise üyelerimiz içeriğe, bilgiye kolaylıklar erişim sağlayabiliyor, en güncel sektörel raporları takip edebiliyorlar. Bununla birlikte iş dünyasının vizyoner isimlerinin ve medyadan dostlarımızın blog yazıları ile röportajları da yer alıyor.

Bakıldığında pandemi ile birlikte çıktığımız DNA yolculuğunda bugüne kadar 686 konuşmacı ve 170 destekçi marka ile 208 Canlı yayını 51 bin 101 anlık izleme ile gerçekleştirdik.

Kısacası DNA üyelik sistemi ile çalışan iş dünyasına yönelik ortak akıl, sektörel içerik ve iş birliği platformu diyebiliriz.



DNA olarak iş dünyasına ne katmayı hedefliyorsunuz?

Pandemi ile birlikte daha da merak edilen bir geleceğe gözümüzü açtık. Pandemi döneminde yaptığımız tüm fiziki konferansları ve fuarları yapamaz olduk. Bu sebeple aslında işimize devam etmek, vizyonu sunmak, dünya trendlerinden haberdar olmak, yurtdışına açılımı ve ticareti durdurmamak adına konferanslar yapmaya ve online olarak gerçekleştirmeye devam ettik. Bu online konferanslar aslında bizi bir platform kurmamıza sebep oldu. Biz zaten kendi konferanslarımızı yapıyoruz. Bizden de başka konferanslar yapılması istenmesiyle birlikte 35 yıllık bir networkün, takipçilerimizin bir arada olduğu, b2b yapabildikleri, yoğun iş hayatı sebebiyle arşivlerden izleyebilecekleri bir içerik platformu yaptık. Digital Network Alkaş, iş hayatındaki ortak akla hizmet eden firmaların b2b yapmalarını, konferansları izlemelerini, raporları inceleyebilmeleri, blog yazılarını ve haberleri takip edebilmeleri için kurulmuş bir içerik platformu. Dolayısıyla biz Alkaş olarak artık tek bir yerde konferans yapmıyor olacağız. Hem fiziki hem de Digital Network Alkaş’ta konferansları canlı olarak gerçekleştiriyor olacağız.

Bunlarla birlikte Digital Network Alkaş web sitesinde her ay bir içeriği ücretsiz bir şekilde herkese açık bir şekilde vereceğiz. Eylül ayında da Sayın Cem Boyner’in 2019 yılındaki videosunu bölüm 1 olarak yayınlayacağız. Kısacası iş dünyasına yönelik paylaşılacak bilgi ve içerikleri bir platformda toplamak ve ilgili sektör temsilcilerinin bilgiye kısa yoldan ulaşılmasını sağlayacağız. 2019 yılında FutureCommerce360 sahnesinde Sayın Cem Boyner’e “Nasıl bir gelecek öngörüyorsunuz?” diye sorduk. Kendisi ise bugünden tahmin etmenin zor olduğunu, 2 ya da 3 yılı anca öngörebildiğini ve daha fazlasını göremediğini, henüz değişimin başında olduğumuzdan bahsetmişti. Ardından aradan 3 ay geçti ve pandemi gerçekleşti. Bu da aslında ne kadar vizyoner bir konuşma yaptığının göstergesi oldu. O yüzden bu yıl Cem Bey’e yine gelecek soracağız.

27 Eylül 2022 (Salı) günü fiziki ve online gerçekleşecek FutureCommerce360 Konferansı hakkında bilgi alabilir miyiz?

İki yıl aradan sonra bu yıl, FutureCommerce360’ı ilk kez hibrit olarak gerçekleştireceğiz. 2019 yılında nostalji ile geleceği konuştuğumuz Grand Pera Emek Sahnesi’nde ilk FutureCommerce360 etkinliğimizi fiziki olarak gerçekleştirdik. Hemen sonrasında pandeminin gerçekleşmesiyle birlikte pandeminin hızlandırdığı dijitalleşme, konferans dünyasında da karşılığını buldu ve yenilikçi bir çözümün ortaya çıkmasını sağladı. FutureCommerce360 Konferansı’nı 2020 ve 2021 yıllarında bu çözümün bir parçası olan Digital Network Alkaş (DNA) platformunda online olarak 8 canlı yayın gerçekleştirdik. Bu yıl ise konferans; 27 Eylül’de 42 Maslak AVM, ESA Arena sahnesinde hibrit olarak sınırlı sayıda fiziki katılımla düzenlenecek ve eş zamanlı olarak yine Digital Network Alkaş’ta yayınlanacak.

FC360 aslında birçok konuyu ele alıyor. “Geleceğin Ticareti Ticaretin Geleceği” sloganıyla aslında tamamıyla “future” konuştuğumuz bir konferans olacak. Değişimin çok hızlı olduğu bu dönemde aslında vizyonumuzu açmak, gelecek ipuçlarını tartışmak, bugünkü gözümüzle geleceğe bakmaya çalıştığımız bir etkinlik olup her sene olduğu gibi bu sene de vizyoner, alanında uzman birçok sektör paydaşını bir araya getirecek.

Bu yıl gerçekleşecek olan konferansın konusu nedir? İçerik hakkında bilgi verebilir misiniz?

27 Eylül’de yapılacak FutureCommerce360 Konferansı’nın sloganı “Geleceğin Ticareti Ticaretin Geleceği”

Konferans ana moderatörümüz Bloomberg HT Ekonomi ve Teknoloji program sunucu Hande Berktan olarak belirlendi. Corpera Danışmanlık Yönetici Ortağı Dr. Ceyhun Emre Doğru 2022 yılının tüketici trendleri, müşteri beklentileri, Z ve Alfa jenerasyonunun geleceğin ticaretini nasıl şekillendireceğine dair araştırma ve yorumları paylaşacak.

Alkaş&HAN Spaces Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş ve Boyner Grup CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner “Patron Gözüyle İşin Geleceği 2. Bölüm” başlığı ile 2019 yılında FC360 sahnesinde gerçekleştirdikleri vizyoner konuşmalarının devamı niteliğindeki bu oturumda bir araya gelecekler. Ayrıca 2019 sahnesinde gerçekleşen oturumu kaçıranlar ve 2022 sahnesi öncesinde tekrar izlemek isteyenler için DNA’da üyelere özel “Ayın Videosu” başlığı altında yayına açtık.

ACRES Teknolojik Çözümler, İş Geliştirme ve Şirket Ortağı Mustafa Cem Alfar “Eyvah Şirketim Hacklendi!” oturum başlığı ile bizlerle birlikte olacak.

Medianova CEO’su Serkan Sevim moderatörlüğünde gerçekleşecek olan “Müşteri Deneyimi, Tasarımı, Yönetimi ve Dönüşümü” başlıklı oturumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi CTO Dr. Erol Özgüner ve Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin teknolojinin desteğiyle gelişmiş yazılım ve ERP uygulamaları sayesinde müşteri deneyimini üst düzeye taşıyan uygulamalarını ve daha fazlasını konuşacaklar.

“Perakendeyi Dönüştüren Güç: Fintech Ekosistemi” oturumunda perakende ve e-ticarette alışveriş sürecini sonlandıran ödeme teknolojilerinin ticareti ne yönde etkilediği konuşulacak. Tokeen.io kurucu Ortak Hakan Şık moderatörlüğünde gerçekleşecek olan “Ticaretin Geleceği, Geleceğin Ticareti” oturumunda ticaretin geleceğine bugünden adım atan markaların yatırımları konuşulacak.

MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve YetGen Kurucusu Prof. Dr. Erhan Erkut “Geleceğin Eğitimi, Eğitimin Geleceği” oturumunda yer alacak.

Teknolojide Kadın Derneği Başkanı Zehra Öney moderatörlüğünde gerçekleşecek olan “Yeni Nesil İK: İnsan, Robot ve Kültür” oturumunda Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa ve Robot İstihdam Ajansı Kurucusu Canan Alkın yorumlarını paylaşacak.

CEVA Lojistik , Satış ve İş geliştirme Başkan Yardımcısı Murat Karadağ “Daha Hızlı, Daha Kolay, Daha Anlaşılır Hizmet Mümkün mü?” başlıklı oturumda lojistik, depo yönetimi ve tedarik zinciri yönetimi süreçlerini ele alacak ardından “E-ticaret kanununda değişiklikler: “Biz De Mi Bu Yasaya Tabiyiz?” oturumu ile sektörün soru işaretlerine yanıtlar aranacak.

Park Palet Kurucusu Alp Çiçekdağı “E-ihracat Yolunda Depo ve Lojistik Çözümlerin Hazır mı?” başlığını ele alırken, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü E-İhracat ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Hasan Önal “E-ihracat ve Geleceğin Trendleri” başlıklı oturumda katılımcıları bilgilendirecek.

Son oturumda Next Academy Kurucusu Levent Erden, META Ülke Direktörü ve Inveon Kurucu ve Yönetici Ortak Yomi Kastro ise, “Gelecek Nasıl Gelecek?” başlığıyla bu yıl ki FutureCommerce360 konferansımızın kapanışını gerçekleştirecekler.

Perakende ve e-ticarette dönüşümlerin konuşulacağı etkinlik 27 Eylül saat 09:00’da başlayacak. FutureCommerce360 Konferansı hibrit olarak 42 Maslak AVM, ESA Arena ve eş zamanlı canlı yayınla Digital Network Alkaş’ta online olarak düzenlenecek.

Birbirinden değerli sektör liderleriyle e-ticarette yenilikçi fikirlerin 360 derece masaya yatırılacağım FutureCommerce360 Konferansı için geri sayımdayız.

Sosyal medya hesaplarımızı takip ederek (@digitalnetworkalkas) ve Digital Network Alkaş web sitemize (www.digitalnetworkalkas.com) üye olarak etkinliklerimiz hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

FUTURECOMMERCE360 – YONCA AKÖZER



Dünya’daki ve Türkiye’deki yeni iş modelleri hakkında görüşleriniz neler? İş dünyasının geleceği sizce nasıl olacak?

Günümüzde her şey çok hızlı değişiyor. Öncelikle şu ana kadar alışılagelmiş ticaretin gittikçe azalacağını ve tamamıyla dijital bir dünyaya dönüşeceğini ama tüm bunları yaparken amacın; ticareti daha hızlı, daha kolay ve daha yararlı hale dönüştürmek olacağını düşünüyorum.

Türkiye’nin lojistik konumu sebebiyle merkez olabilme ihtimalini çok istiyoruz. Türkiye’nin böyle bir potansiyeli olduğunu da düşünüyoruz. Dünyaya baktığımızda ülke dengelerinin değiştiğini (Çin, Amerika, Rusya, Ukrayna) ve çok uzakta olduğunu düşündüğümüz ülkelerin yaşadığı sıkıntıların tüm dünyayı etkilediğini gördük. Güven esası üzerine kurulması gereken bir ticaret olacaktır. Artık sınırların kalktığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla başka ülkelerde ticaret yapabilmek için o ülkeye gitmenin gerekmediği, sınırların daha da açık olduğunu ve buna karşılık hızlı değişen bir dünyayla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Bütün bunlar harika görüşler ancak bunun yanı sıra gıdanın ve dünyadaki varlıklarımızın azalması tehlikesi ile de karşı karşıyayız.

Bu nedenle bir an önce her paydaşın dünyanın varlıklarını koruyacak teknolojilere yönelip ticaretimizi bu hassasiyetle yapmamız gerektiğine inanıyorum.