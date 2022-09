Logitech’ten öğrencilere okula dönüş ekipmanları!

Eylül ayının gelmesiyle şehre dönüş başladı. Şehre dönüşle birlikte anaokulundan üniversiteye her yaştan öğrenci ve iş hayatındaki profesyoneller için hazırlık zamanı. Çalışma ortamı ve teknolojik ekipmanlar başarıyı etkileyen en önemli faktörler arasında yer almakta. Tüm yıl boyunca bazen ders çalışılacak, bazen de dinlenilecek çok amaçlı ve verimli alanlar oluşturmak için akıllı çözümler ise Logitech’te öğrencileri bekliyor. Ürün çeşitliliğiyle her zevke ve ihtiyaca hitap eden Logitech, çalışma alanını yenilemek isteyen profesyonellerin ve okul alışverişi yapacak olan öğrencilerin en büyük yardımcısı olmayı hedefliyor.

Okula Dönüş

Okula dönüş zamanını, teknolojik ekipmanlarını yenileme fırsatı olarak gören öğrencilerin yardımına Logitech yetişiyor. Öğrenciler için bütçe dostu bir kamera olan Logitech C270 HD Webcam, online olarak yürütülen derslere katılmak veya okul dönüşü aramaları için önemli bir aksesuar. C270, geniş ekran formatında net ve pürüzsüz bir görüşme deneyimi sunarken, gürültü önleyici mikrofonu sayesinde, kalabalık ortamlarda bile sesin net şekilde duyulmasını sağlıyor. Skype, Zoom ve Microsoft Teams gibi uygulamalarla uyumlu olarak çalışıyor. Logitech’in iPad Pro’lar için geliştirdiği klavyeli kılıf Slim Folio Pro, öğrencilere kolaylık sağlayan, yazma, çizme ve okumadan oluşan üç kullanım moduyla çok yönlü bir kullanım sağlıyor. Öğrenci dostu ve dayanıklı bir tasarıma sahip dijital kalem Crayon ise işaretlemeyi, vurgulama hareketlerini, not almayı ve çizim yapmayı kolaylaştıran, ultra duyarlı ve hassas Apple Pencil teknolojisine sahip olmasıyla göze çarpıyor. Logitech’in renkli klavye ve mouse’ları da uzun yaz tatili sonrası okul alışverişine renk ve ilham katıyor, ders çalışmayı eğlenceli bir hale getiriyor. Retro tarzıyla farklılaşan POP Keys Klavye ve POP Mouse, çalışma rutinine neşe katan aksesuar serisinin en yeni üyeleri olarak öğrencilerin masalarındaki yerini alıyor. POP Keys Klavye ve POP Mouse, özel emoji tuşları sayesinde kullanıcıların kendilerini kolaylıkla ifade etmeleri için özgürlük alanı sunuyor. K380 Kablosuz Klavye, bilgisayar, akıllı telefon ve tablette konfor ve rahatlığı aynı anda sunarken yanına çok yakışan sessiz Pebble M350 Kablosuz Mouse ise, çalışırken hem şıklıktan hem de rahatlıktan vazgeçemeyenlere farklı bir alternatif oluyor.

Kampüse Dönüş

Logitech, kampüse dönüşle birlikte iyi bir mouse arayan kullanıcıları için farklı alternatifler sunuyor. Logitech’in ergonomiye ve sessizliğe önem veren kullanıcıları için tasarladığı Lift Vertical Mouse, hiç gürültü çıkarmayarak üniversite öğrencilerinin odağını çalışmalarına çevirmesini ve çevresini de rahatsız etmemesini sağlıyor. Lift Vertical Mouse’un daha çok küçük elli kullanıcılara hitap eden yapısı, sol elini kullananlar için özel üretilmiş modeli ve farklı renk seçenekleri de bulunuyor. Kafede, evde, kampüste, hatta cam dahil her yüzeyde çalışmak isteyen üniversite öğrencileri için MX Anywhere 3 Mouse çok yönlü bir alternatif olarak öne çıkıyor. Ultra hızlı, ultra hassas MX Anywhere 3 Windows ve Mac cihazlarıyla da tam uyum içerisinde çalışıyor. Kolay taşınabilir MX Anywhere 3 Mouse özelleştirilerek, spesifik çalışma/proje akışı için her eylemi yapılandırmayı ve önceden tanımlanmış yapılandırmalar sayesinde daha hızlı çalışmayı sağlıyor. Klavye arayan üniversite öğrencilerinin ihtiyacına yönelik bir tasarıma sahip, Logitech’in şimdiye kadarki en sessiz mekanik klavyesi MX Keys Mini yerden tasarruf sağlayan minimalist bir klavye olarak öne çıkıyor. Özellikle kampüse dönüşle birlikte mobil çalışma başlıyor. Mobil kullanıcıların hayatını kolaylaştıran arkadan aydınlatmalı Combo Touch Klavyeli iPad Kılıfı, Yazma Modu, Görüntüleme Modu, Çizim Modu ve Okuma Modu olmak üzere dört farklı kullanım modu sağlıyor. Klavyeli kılıf, iPad’de gezinmeyi, elektronik tabloları, belgeleri ve daha fazlasını kolayca düzenleme imkanı sunuyor.





İşe Dönüş

Verimliliğini artırmak için çalışma alanını yenilemek veya yükseltmek isteyen profesyonellere Logitech’in Master Serisi’ne en yeni eklenen yüksek performanslı, mekanik yazma ve hassas izleme özelliklerine sahip tam boyutlu MX Mekanik Klavye ve MX Master 3S Mouse’u eşlik ediyor. MX Mekanik Klavye hem mekanik klavyelerin farklı yazma hissiyatını deneyimlemek isteyen hem de profesyonel masaüstü klavyeleriyle de aynı deneyim ve kontrol hissine ihtiyaç duyan kullanıcılara özel olarak geliştirildi. MX Master 3S Mouse ise hemen her yüzeyde çalışabilen yapısı, 8.000 DPI’lık bir optik sensöre sahip donanımı, %90 daha sessiz tıklama teknolojisi ile öne çıkıyor. Logitech’in profesyoneller tarafından tercih edilen bir diğer klavyesi MX Keys Klavye ise akıcı tuş vuruşları ve tuşlara basıldığında doğru dokunsal tepkilerle, birinci sınıf yazma deneyimi yaşatıyor. Başarılı toplantılar geçirmenin sırrı kaliteli ses ve görüntü iken Logitech C922 HD Webcam, yüksek ses kalitesi ile çalışanların en büyük kurtarıcısı oluyor. C922 Webcam, HD kalitede saniyede 30 kare hızda 1080p ya da 60 kare hızda 720p kalitedeki görüntüye ve pürüzsüz ses kaydına imkân tanıyor.



Basın bülteninden derlenmiştir.