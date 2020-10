LEVEL Ekim (#284) sayısı bayilerde!

Oyun fırtınasına hazırlandığımız şu günlerde, derginiz LEVEL da tüm Türkiye’de bayilerde!

Bu ay kapak konumuz ayın en iyi oyunu değil ancak en fazla konuşulan oyunlarından birisi olan Marvel’s Avengers. Peki, 23 filmin ardından hızını alamamış geekler için neler vadediyor? Yüksek fiyatını hak ediyor mu? Tüm bu soruların cevabını derginizdeki detaylı incelemede bulabilirsiniz.

Ayrıca bir de sürprizimiz var. Geçtiğimiz günlerde 1.8 milyar dolar gibi rekor bir rakama Peak Games‘i satın alan Zynga‘nın iki numarası, Yayın Müdürü Bernard Kim ile keyifli ve uzun bir röportaj yaptık, merak ettiğiniz tüm soruları da sizin yerinize kendisine sorduk.

Unutmadan, bu ayın posterleri de bomba gibi. Geçtiğimiz ay duyurduğumuz gibi, Cyberpunk 2077 serimiz devam ediyor. Bakalım bu ayki posteri beğenecek misiniz?

Tüm bunlar ve çok daha fazlasını bulabileceğiniz LEVEL Ekim içeriğini aşağıda görebilirsiniz.

LEVEL Dergi İçeriği

#284

-İLK BAKIŞ-

Call of Duty: Black Ops – Cold War

Scarlet Nexus

Torchlight III

Blightbound

Occupy Mars

RÖPORTAJ

Bernard Kim / Zynga / Yayın Müdürü

DOSYA KONUSU

Football Manager Dosyası

İNCELEME

Marvel’s Avengers

Wasteland 3

NBA 2K21

Iron Harvest

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

Project Cars 3

The Last Campfire

Path of Exile: Heist

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Necromunda: Underhive Wars

eFootball PES: 2021 Season Update

The Outer Worlds: Peril of Gorgon

Control: AWE

WRC 9

Vader Immortal

Inmost

Madden NFL 21

Final Fantasy: Crystal Chronicles: Remastered Edition

Star Renegades

Combat Mission Shock Force 2

Samurai Jack: Battle Through Time

Crysis Remastered (Switch)

Jessika

Captain Tsubasa: Rise of New Champions

WWE 2K Battlegrounds

Road to Guangdong

Liberated

Paradise Killer

Struggling

Post Void

Gleamlight

Tragedy of Loneliness

AYRICA

Anarşist Remastered

Art Kaede

Board Game Talk

Cosplay Republic

Donanım İncelemeleri

Figürcünün Seyir Defteri

Kare

Küheylan

Kültür Sanat

Mobil İncelemeler

Online

Otaku chan!

PhD

POSTERLER

God of War

Marvel’s Avengers

…

Cyberpunk 2077

Wasteland 3