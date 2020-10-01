LEVEL Ekim (#284) sayısı bayilerde!
Oyun fırtınasına hazırlandığımız şu günlerde, derginiz LEVEL da tüm Türkiye’de bayilerde!
Bu ay kapak konumuz ayın en iyi oyunu değil ancak en fazla konuşulan oyunlarından birisi olan Marvel’s Avengers. Peki, 23 filmin ardından hızını alamamış geekler için neler vadediyor? Yüksek fiyatını hak ediyor mu? Tüm bu soruların cevabını derginizdeki detaylı incelemede bulabilirsiniz.
Ayrıca bir de sürprizimiz var. Geçtiğimiz günlerde 1.8 milyar dolar gibi rekor bir rakama Peak Games‘i satın alan Zynga‘nın iki numarası, Yayın Müdürü Bernard Kim ile keyifli ve uzun bir röportaj yaptık, merak ettiğiniz tüm soruları da sizin yerinize kendisine sorduk.
Unutmadan, bu ayın posterleri de bomba gibi. Geçtiğimiz ay duyurduğumuz gibi, Cyberpunk 2077 serimiz devam ediyor. Bakalım bu ayki posteri beğenecek misiniz?
N11’den satın almak için: https://urun.n11.com/dergiler/level-dergisi-ekim-sayisi-P198193768
Tüm bunlar ve çok daha fazlasını bulabileceğiniz LEVEL Ekim içeriğini aşağıda görebilirsiniz.
LEVEL Dergi İçeriği
#284
-İLK BAKIŞ-
Call of Duty: Black Ops – Cold War
Scarlet Nexus
Torchlight III
Blightbound
Occupy Mars
RÖPORTAJ
Bernard Kim / Zynga / Yayın Müdürü
DOSYA KONUSU
Football Manager Dosyası
İNCELEME
Marvel’s Avengers
Wasteland 3
NBA 2K21
Iron Harvest
Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning
Project Cars 3
The Last Campfire
Path of Exile: Heist
Tony Hawk’s Pro Skater 1+2
Necromunda: Underhive Wars
eFootball PES: 2021 Season Update
The Outer Worlds: Peril of Gorgon
Control: AWE
WRC 9
Vader Immortal
Inmost
Madden NFL 21
Final Fantasy: Crystal Chronicles: Remastered Edition
Star Renegades
Combat Mission Shock Force 2
Samurai Jack: Battle Through Time
Crysis Remastered (Switch)
Jessika
Captain Tsubasa: Rise of New Champions
WWE 2K Battlegrounds
Road to Guangdong
Liberated
Paradise Killer
Struggling
Post Void
Gleamlight
Tragedy of Loneliness
AYRICA
Anarşist Remastered
Art Kaede
Board Game Talk
Cosplay Republic
Donanım İncelemeleri
Figürcünün Seyir Defteri
Kare
Küheylan
Kültür Sanat
Mobil İncelemeler
Online
Otaku chan!
PhD
POSTERLER
God of War
Marvel’s Avengers
…
Cyberpunk 2077
Wasteland 3
13 Yorum Eklenmiş Tartışmaya katıl
-
selimhan
3 days ago |
Elazığda nerede bulabilirim?
-
LEVEL
3 days ago |
Merhabalar,
Elazığ için bayi listesini iletiyoruz.
Elazığ Otogar C.Expres GROSS MARKETLER İzzet paşa Mimar faruk cad. No:20 Merkez
ELAZIĞ MİGROS GROSS MARKETLER Sarayatik mh Cahit dalokay cd - 4 AKEVLER
ARAŞTIRMA ELAZIĞ M MİGROS GROSS MARKETLER Feyzi Çakmak Yunus Emre Bulvarı No:75/1 Merkez
ELAZIĞ ÇAYDAÇIRA CAR.SÜP. GROSS MARKETLER Çaydaçıra mahallesi Şehit korg.Hulusi Sayın cad. No:80 /A-B Merkez
ELAZIG SURSURU MIGROS GROSS MARKETLER Sürsürü mh İmam efendi 4/a MERKEZ
AKGÜN AVM ELAZIĞ M MİGROS GROSS MARKETLER ÇAYDA ÇIRA Ş.KORGENERAL HULUSİ SAYIN NO:18 İÇ KAPI NO Z01-B MERKEZ
ELAZIĞ PARK23 AVM D&R GROSS MARKETLER Cumhuriyet Mahallesi Malatya caddesi No:70 Merkez
Sürsürü C.Express GROSS MARKETLER Sürsürü Malatya Yolu No 7 Sürsürü
Elazığ Polathan M Migros GROSS MARKETLER İcadiye Mah Hürriyet Cad No 45 Merkez
ELAZIĞ PARK 23 AVM MM Mİ GROSS MARKETLER Cumhuriyet mahallesi Malatya gaddesi Park Yirmiüç AVM no:70 merkez
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Berkozcdlc
3 days ago |
Mafia Definitive Edition'dan bahsedilmemiş ona üzüldüm ve posterini de bekliyordum umarım önümüzdeki ay bunlar da dergide yer alır onun dışında yine her zamanki gibi güzel bir sayı
-
LEVEL
3 days ago |
Bu aya yetişmesine imkan yoktu. Oyun çıktığında dergi matbaaya gitmişti bile.
-
Berkozcdlc
3 days ago |
Geri dönüşünüz için teşekkürler umarım önümüzdeki ay görebiliriz Türkiye'nin en iyi oyun dergisisiniz 🤗
-
Berkozcdlc
3 days ago |
Geri dönüşünüz için teşekkürler umarım önümüzdeki ay görürüz. İple çekiyorum.
-
Kaan ege
3 days ago |
Milasta nerede bulabilirim
-
LEVEL
3 days ago |
Merhabalar, aşağıda iletiyoruz.
Bodrum Kariaport Carf Min GROSS MARKETLER Seferalanı mevkii Milas Bodrum Karayolu üzeri Kariaport AVM Seferalanı
Bodrum İç Hatlar D&R GROSS MARKETLER Milas Bodrum Havalimanı İç Hatlar Termin Giden Yolcu Hava Tarfı ZK004 Havalimanı
Milas Boğaziçi Mjet GROSS MARKETLER Boğaziçi mh Merkez sk 115-1A Boğaziçi
Ören MarinaMilas Mjet GROSS MARKETLER Ören Mh Atatürk blv 163/1A Ören
GÜLLÜK (MİLAS ) MİGROS GROSS MARKETLER Atatürk mah Menderes bul Menderes bulvarı Ptt yanı GÜLLÜK
Feza Tatil Sitesi OTEL / TATİL KÖYÜ Boğaziçi köyü Feza sitesi 27 Dörttepe/Milas
Milas Merkez M Migros GROSS MARKETLER Hayıtlı mah Atatürk bul Milas MERKEZ
Adabükü Market BAKKAL / MARKET Kuyucak Mevkii Doktorlar Sitesi Doktorlar sitesi Güvercinlik
Milas Migros GROSS MARKETLER Cumhuriyet Mahallesi Halilbey Bulvarı No:55 MERKEZ
Milas Ören Muğla M Migros GROSS MARKETLER Yalı Mah. İskele Cad. No:52 Ören
Hürservis Bodrum D&R GROSS MARKETLER Milas-Bodrum Havalimanı Yeni Dış Hatlar Term. Binası Gidiş Katı Hava Tarafı Ticari Alanlar Güllük
MJET ATATÜRK MH. GÜLLÜK M GROSS MARKETLER Atatürk Mah. Hermiyas Cad. No:4 Güllük
Milas 2 Ali Pehlivanoğlu GROSS MARKETLER Hacı İlyas Mah. Menteşe Cad. No:20 Merkez
Milas 4Yol Ören M Migros GROSS MARKETLER Yalı Mah. İskele Cad. 189 Ören
MJET ATATÜRK BULVARI MİLA GROSS MARKETLER İsmetpaşa Mah. Atatürk Bulvarı No:10 Merkez
Bodrum Güllük C4 Expres GROSS MARKETLER Güllük mah Gazhane cd 8 Güllük
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Fuat
3 days ago |
Bodrum'da nereden alabilirim?
-
LEVEL
3 days ago |
Çok fazla bayimiz mevcut, bir kısmının listesi aşağıda.
Zeki Büfe MOBO / KİOSK Kumbahçe mah. Cumhuriyet cad. Azmakbaşı mevkii MERKEZ
BODRUM MARİNA C.EXPRES GROSS MARKETLER Tepecik mah. Neyzen tevfik cad. No:5 MERKEZ
BODRUM C. EXPRES GROSS MARKETLER Yeniköy mah. Kıbrıs şehitleri cad. Gümbet kavşağı BODRUM
AYBEY GIDA VE TUR.TİC.LT BAKKAL / MARKET Gölköy mah. Hürriyet cad. No:74 GÖLTÜRKBÜKÜ
Uğur Tekel BAKKAL / MARKET Aşağı Mah. Sahil Şeridi No:58/A Gündoğan
YALIKAVAK CARREFOUR EXP. GROSS MARKETLER Gökçebel mah. Kalabalık mevkii No:5 YALIKAVAK
YAPRAK ŞARKÜTERİ BAKKAL / MARKET Yalıkavak Cumhuriyet cad. No:58 MERKEZ
TURGUTREİS CARREFOUR EXP. GROSS MARKETLER Bahçelievler mah. Mehmet hilmi cad. Zeyyat Man. İ.Ö.O kar. No:15 TURGUTREİS
ADNAN TEKİN/MARİNA-T.REİS MOBO / KİOSK Bahçelievler mah. M.hilmi caddesi Migros önü No:8 TURGUTREİS
BODRUM-2 MİGROS GROSS MARKETLER Eskiçeşme Mah. Turgutreis cad. No:209 MERKEZ
Ykavak 3M Migros GROSS MARKETLER Gökçebel mah. Köycivan mevkii Gökçebel köyü MERKEZ
Bodrum MMM Migros GROSS MARKETLER Yokuşbaşı mah. Külcü sokak Santral garaj üstü TURGUTREİS
METRO BODRUM GROSS MARKETLER Ortakent mah. Yalıkavak kavşağı Kemer mevkii Metro MERKEZ
MARİNA KÜMBET MOBO / KİOSK Tepecik mah. Neyzen tevfik cad.Bodrum milta marina iç No:11 BODRUM MERKEZ
5M ORTAKENT BODRUM KİPA A GROSS MARKETLER Ortakent mah. Kapuz cad. No:2 ORTAKENT
GÖLTÜRKBÜKÜ ŞOK GROSS MARKETLER Menemene mah. Hürriyet bulvarı No:113 GÖLTÜRKBÜKÜ
Turgutreis Yalı MM Migros GROSS MARKETLER Yalı mah. Gazi mustafa kemal bulvarı Yalı mevkii Turgutreis TURGUTREİS
Mavi Beyaz Opet BENZİN İSTASYONU Torba mah. Emin anter bulvarı No:154 MERKEZ
Hekimköy Market BAKKAL / MARKET Göltürkbükü Mh. Hebil Cd. Hekimköy Sitesi Türkbükü
AKYARLAR ŞOK GROSS MARKETLER Akyarlar mah. Akçabük tatil köyü Çarşı binası Akçabük tatil köyü TURGUTREİS
TURGUTREİS MM MİGROS GROSS MARKETLER Bahçelievler mah. Mehmet hilmi cad. Belediye karşısı TURGUTREİS
M.Hilmi T.reis MM Migros GROSS MARKETLER Aşağı mah. Mehmet hilmi cad. No:41/1 TURGUTREİS
Gökçebel Muğla MM Migros GROSS MARKETLER Gökçebel mah. İnönü cad. Yalıkavak YALIKAVAK
HEREDOT CARREFOUR EXPRES GROSS MARKETLER Yokuşbaşı mah. Kocadere sok. Bodrum MERKEZ
Bodrum Gümüşlük Mm Migros GROSS MARKETLER Koyunbaba Mah. Kazım Karabekir Cd. No:71 Gümüşlük
Bodrum Gündoğan C.Express GROSS MARKETLER Aşağı Mah. Şehit Uğur Öztop Cad. No:55/1-2 Gündoğan
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Kerem
3 days ago |
Keşke god of war ve avengers ayrı posterlerde olsaydı
-
Hazar
3 days ago |
rdr2 yada medievil posteri var mı varsa nasıl alabilirim yada bulabilirim
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LEVEL
3 days ago |
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https://dergiburda.com/product/detail/level-nisan-mayis-2020
Posteri görmek için;
https://www.level.com.tr/haber/level-nisan-279-sayisi-bayilerde.html