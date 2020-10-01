LEVEL Ekim (#284) sayısı bayilerde!

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LEVEL Ekim (#284) sayısı bayilerde!

Oyun fırtınasına hazırlandığımız şu günlerde, derginiz LEVEL da tüm Türkiye’de bayilerde!

Bu ay kapak konumuz ayın en iyi oyunu değil ancak en fazla konuşulan oyunlarından birisi olan Marvel’s Avengers. Peki, 23 filmin ardından hızını alamamış geekler için neler vadediyor? Yüksek fiyatını hak ediyor mu? Tüm bu soruların cevabını derginizdeki detaylı incelemede bulabilirsiniz.

Ayrıca bir de sürprizimiz var. Geçtiğimiz günlerde 1.8 milyar dolar gibi rekor bir rakama Peak Games‘i satın alan Zynga‘nın iki numarası, Yayın Müdürü Bernard Kim ile keyifli ve uzun bir röportaj yaptık, merak ettiğiniz tüm soruları da sizin yerinize kendisine sorduk.

Unutmadan, bu ayın posterleri de bomba gibi. Geçtiğimiz ay duyurduğumuz gibi, Cyberpunk 2077 serimiz devam ediyor. Bakalım bu ayki posteri beğenecek misiniz?

N11’den satın almak için: https://urun.n11.com/dergiler/level-dergisi-ekim-sayisi-P198193768

Tüm bunlar ve çok daha fazlasını bulabileceğiniz LEVEL Ekim içeriğini aşağıda görebilirsiniz.

LEVEL Dergi İçeriği

#284

-İLK BAKIŞ-
Call of Duty: Black Ops – Cold War
Scarlet Nexus
Torchlight III
Blightbound
Occupy Mars

RÖPORTAJ
Bernard Kim / Zynga / Yayın Müdürü

DOSYA KONUSU
Football Manager Dosyası

İNCELEME
Marvel’s Avengers
Wasteland 3
NBA 2K21
Iron Harvest
Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning
Project Cars 3
The Last Campfire
Path of Exile: Heist
Tony Hawk’s Pro Skater 1+2
Necromunda: Underhive Wars
eFootball PES: 2021 Season Update
The Outer Worlds: Peril of Gorgon
Control: AWE
WRC 9
Vader Immortal
Inmost
Madden NFL 21
Final Fantasy: Crystal Chronicles: Remastered Edition
Star Renegades
Combat Mission Shock Force 2
Samurai Jack: Battle Through Time
Crysis Remastered (Switch)
Jessika
Captain Tsubasa: Rise of New Champions
WWE 2K Battlegrounds
Road to Guangdong
Liberated
Paradise Killer
Struggling
Post Void
Gleamlight
Tragedy of Loneliness

AYRICA
Anarşist Remastered
Art Kaede
Board Game Talk
Cosplay Republic
Donanım İncelemeleri
Figürcünün Seyir Defteri
Kare
Küheylan
Kültür Sanat
Mobil İncelemeler
Online
Otaku chan!
PhD

POSTERLER
God of War
Marvel’s Avengers

Cyberpunk 2077
Wasteland 3

13 Yorum Eklenmiş

Tartışmaya katıl
    • LEVEL 3 days ago | Cevapla
      Merhabalar, Elazığ için bayi listesini iletiyoruz.  Elazığ Otogar C.Expres  GROSS MARKETLER  İzzet paşa Mimar faruk cad. No:20 Merkez   ELAZIĞ MİGROS  GROSS MARKETLER  Sarayatik mh Cahit dalokay cd - 4 AKEVLER   ARAŞTIRMA ELAZIĞ M MİGROS  GROSS MARKETLER  Feyzi Çakmak Yunus Emre Bulvarı No:75/1 Merkez  ELAZIĞ ÇAYDAÇIRA CAR.SÜP.  GROSS MARKETLER  Çaydaçıra mahallesi Şehit korg.Hulusi Sayın cad. No:80 /A-B Merkez  ELAZIG SURSURU MIGROS  GROSS MARKETLER  Sürsürü mh İmam efendi  4/a MERKEZ  AKGÜN AVM ELAZIĞ M MİGROS  GROSS MARKETLER  ÇAYDA ÇIRA Ş.KORGENERAL HULUSİ SAYIN NO:18 İÇ KAPI NO Z01-B MERKEZ  ELAZIĞ PARK23 AVM D&R  GROSS MARKETLER  Cumhuriyet Mahallesi Malatya caddesi No:70 Merkez  Sürsürü C.Express  GROSS MARKETLER  Sürsürü Malatya Yolu No 7 Sürsürü  Elazığ Polathan M Migros  GROSS MARKETLER  İcadiye Mah Hürriyet Cad No 45 Merkez  ELAZIĞ PARK 23 AVM MM Mİ  GROSS MARKETLER  Cumhuriyet mahallesi Malatya gaddesi Park Yirmiüç AVM no:70 merkez
  2. Berkozcdlc 3 days ago | Cevapla
    Mafia Definitive Edition'dan bahsedilmemiş ona üzüldüm ve posterini de bekliyordum umarım önümüzdeki ay bunlar da dergide yer alır onun dışında yine her zamanki gibi güzel bir sayı
    • LEVEL 3 days ago | Cevapla
      Bu aya yetişmesine imkan yoktu. Oyun çıktığında dergi matbaaya gitmişti bile.
      • Berkozcdlc 3 days ago | Cevapla
        Geri dönüşünüz için teşekkürler umarım önümüzdeki ay görebiliriz Türkiye'nin en iyi oyun dergisisiniz 🤗
      • Berkozcdlc 3 days ago | Cevapla
        Geri dönüşünüz için teşekkürler umarım önümüzdeki ay görürüz. İple çekiyorum.
    • LEVEL 3 days ago | Cevapla
      Merhabalar, aşağıda iletiyoruz.  Bodrum Kariaport Carf Min  GROSS MARKETLER  Seferalanı mevkii Milas Bodrum Karayolu üzeri Kariaport AVM Seferalanı   Bodrum İç Hatlar D&R  GROSS MARKETLER  Milas Bodrum Havalimanı İç Hatlar Termin Giden Yolcu Hava Tarfı ZK004 Havalimanı  Milas Boğaziçi Mjet  GROSS MARKETLER  Boğaziçi mh Merkez sk 115-1A Boğaziçi   Ören MarinaMilas Mjet  GROSS MARKETLER  Ören Mh Atatürk blv 163/1A Ören  GÜLLÜK (MİLAS ) MİGROS  GROSS MARKETLER  Atatürk mah Menderes bul Menderes bulvarı Ptt yanı GÜLLÜK  Feza Tatil Sitesi  OTEL / TATİL KÖYÜ  Boğaziçi köyü Feza sitesi  27 Dörttepe/Milas  Milas Merkez M Migros  GROSS MARKETLER  Hayıtlı mah Atatürk bul  Milas MERKEZ  Adabükü Market  BAKKAL / MARKET  Kuyucak Mevkii Doktorlar Sitesi Doktorlar sitesi Güvercinlik  Milas Migros  GROSS MARKETLER  Cumhuriyet Mahallesi Halilbey Bulvarı No:55 MERKEZ Milas Ören Muğla M Migros  GROSS MARKETLER  Yalı Mah. İskele Cad. No:52 Ören  Hürservis Bodrum D&R  GROSS MARKETLER  Milas-Bodrum Havalimanı Yeni Dış Hatlar Term. Binası Gidiş Katı Hava Tarafı Ticari Alanlar Güllük  MJET ATATÜRK MH. GÜLLÜK M  GROSS MARKETLER  Atatürk Mah. Hermiyas Cad. No:4 Güllük  Milas 2 Ali Pehlivanoğlu  GROSS MARKETLER  Hacı İlyas Mah. Menteşe Cad. No:20 Merkez  Milas 4Yol Ören M Migros  GROSS MARKETLER  Yalı Mah. İskele Cad. 189 Ören  MJET ATATÜRK BULVARI MİLA  GROSS MARKETLER  İsmetpaşa Mah. Atatürk Bulvarı No:10 Merkez  Bodrum Güllük C4 Expres  GROSS MARKETLER  Güllük mah Gazhane cd 8 Güllük
  4. Fuat 3 days ago | Cevapla
    Bodrum'da nereden alabilirim?
    • LEVEL 3 days ago | Cevapla
      Çok fazla bayimiz mevcut, bir kısmının listesi aşağıda.  Zeki Büfe  MOBO / KİOSK  Kumbahçe mah. Cumhuriyet cad. Azmakbaşı mevkii MERKEZ  BODRUM MARİNA C.EXPRES  GROSS MARKETLER  Tepecik mah. Neyzen tevfik cad.  No:5 MERKEZ  BODRUM C. EXPRES  GROSS MARKETLER  Yeniköy mah. Kıbrıs şehitleri cad.  Gümbet kavşağı BODRUM  AYBEY GIDA VE TUR.TİC.LT  BAKKAL / MARKET  Gölköy mah. Hürriyet cad.  No:74 GÖLTÜRKBÜKÜ  Uğur Tekel  BAKKAL / MARKET  Aşağı Mah. Sahil Şeridi No:58/A Gündoğan  YALIKAVAK CARREFOUR EXP.  GROSS MARKETLER  Gökçebel mah. Kalabalık mevkii  No:5 YALIKAVAK  YAPRAK ŞARKÜTERİ  BAKKAL / MARKET  Yalıkavak Cumhuriyet cad.  No:58 MERKEZ  TURGUTREİS CARREFOUR EXP.  GROSS MARKETLER  Bahçelievler mah. Mehmet hilmi cad. Zeyyat Man. İ.Ö.O kar. No:15 TURGUTREİS  ADNAN TEKİN/MARİNA-T.REİS  MOBO / KİOSK  Bahçelievler mah. M.hilmi caddesi Migros önü No:8 TURGUTREİS  BODRUM-2 MİGROS  GROSS MARKETLER  Eskiçeşme Mah. Turgutreis cad.  No:209 MERKEZ  Ykavak 3M Migros  GROSS MARKETLER  Gökçebel mah. Köycivan mevkii  Gökçebel köyü MERKEZ  Bodrum MMM Migros  GROSS MARKETLER  Yokuşbaşı mah. Külcü sokak Santral garaj üstü TURGUTREİS  METRO BODRUM  GROSS MARKETLER  Ortakent mah. Yalıkavak kavşağı Kemer mevkii Metro MERKEZ  MARİNA KÜMBET  MOBO / KİOSK  Tepecik mah. Neyzen tevfik cad.Bodrum milta marina iç No:11 BODRUM MERKEZ  5M ORTAKENT BODRUM KİPA A  GROSS MARKETLER  Ortakent mah. Kapuz cad.  No:2 ORTAKENT  GÖLTÜRKBÜKÜ ŞOK  GROSS MARKETLER  Menemene mah. Hürriyet bulvarı  No:113 GÖLTÜRKBÜKÜ  Turgutreis Yalı MM Migros  GROSS MARKETLER  Yalı mah. Gazi mustafa kemal bulvarı Yalı mevkii Turgutreis TURGUTREİS  Mavi Beyaz Opet  BENZİN İSTASYONU  Torba mah. Emin anter bulvarı No:154 MERKEZ  Hekimköy Market  BAKKAL / MARKET  Göltürkbükü Mh. Hebil Cd. Hekimköy Sitesi Türkbükü  AKYARLAR ŞOK  GROSS MARKETLER  Akyarlar mah. Akçabük tatil köyü Çarşı binası Akçabük tatil köyü TURGUTREİS  TURGUTREİS MM MİGROS  GROSS MARKETLER  Bahçelievler mah. Mehmet hilmi cad. Belediye karşısı TURGUTREİS  M.Hilmi T.reis MM Migros  GROSS MARKETLER  Aşağı mah. Mehmet hilmi cad.  No:41/1 TURGUTREİS  Gökçebel Muğla MM Migros  GROSS MARKETLER  Gökçebel mah. İnönü cad.  Yalıkavak YALIKAVAK  HEREDOT CARREFOUR EXPRES  GROSS MARKETLER  Yokuşbaşı mah. Kocadere sok.  Bodrum MERKEZ  Bodrum Gümüşlük Mm Migros  GROSS MARKETLER  Koyunbaba Mah. Kazım Karabekir Cd. No:71 Gümüşlük  Bodrum Gündoğan C.Express  GROSS MARKETLER  Aşağı Mah. Şehit Uğur Öztop Cad. No:55/1-2 Gündoğan
  5. Kerem 3 days ago | Cevapla
    Keşke god of war ve avengers ayrı posterlerde olsaydı
  6. Hazar 3 days ago | Cevapla
    rdr2 yada medievil posteri var mı varsa nasıl alabilirim yada bulabilirim
    • LEVEL 3 days ago | Cevapla
      Dergiburda.com üzerinden sipariş edebilirsiniz. https://dergiburda.com/product/detail/level-nisan-mayis-2020 Posteri görmek için; https://www.level.com.tr/haber/level-nisan-279-sayisi-bayilerde.html

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