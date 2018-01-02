Microsoft PUBG reklamını geri çekti!

Microsoft, PlayerUnknown’s Battlegrounds‘ın Xbox One sürümü için Macsterr‘ın hazırlamış olduğu Fan Art çalışmasına çok benzer bir görsel yayınlayınca olanlar oldu.

Macsterr’in hazırlamış olduğu bir görselin çok benzerinin Xbox’ın kendi Twitter hesabından paylaşılması hayli tepki aldı. Microsoft da gelen ve gelecek tepkileri engellemek adına görseli geri çekme kararı aldı.

Fotoğrafta, Xbox One konsolunun üzerine yerleştirilmiş uzun sarı çalılar arasında bir PUBG karakteri yürümekte. Resim Xbox One tarafında ise aynı şekilde, fakat karakter bu sefer oyunda uçaktan random bir şekilde düşen Drop’a doğru yürüyor.

Macsterr tarafından paylaşılan PUBG sanat çalışması.

Xbox’ın resmi Twitter hesabından paylaştığı tweet.

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