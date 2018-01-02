Ocak ayı PlayStation Plus oyunları açıklandı ve pek çok oyuncunun da beğenisini kazandı.

Evet, PlayStation Plus bu ay son döneme göre daha dolu ve etkileyici bir listeyle karşımızda.

Yaklaşık 224 TL değerinde olan Deus Ex: Mankind Divided bu ay ücretsiz. Bunun yanında 89 TL değerinde olan Batman The Telltale Series – Season Pass‘da bu ay ücretsiz oyunlardan.

Ocak ayı PlayStation Plus oyunları:

Batman The Telltale Series – Season Pass – PlayStation 4

Deus Ex: Mankind Divided – PlayStation 4

StarBlood Arena – PS VR, PS4

Sacred 3 – PlayStation 3

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