Ocak ayı PlayStation Plus oyunları açıklandı!

Gönderen - - Genel, Haber , , , , , ,
0

Ocak ayı PlayStation Plus oyunları açıklandı ve pek çok oyuncunun da beğenisini kazandı.

Evet, PlayStation Plus bu ay son döneme göre daha dolu ve etkileyici bir listeyle karşımızda.

Yaklaşık 224 TL değerinde olan Deus Ex: Mankind Divided bu ay ücretsiz. Bunun yanında 89 TL değerinde olan Batman The Telltale Series – Season Pass‘da bu ay ücretsiz oyunlardan.

Ocak ayı PlayStation Plus oyunları:

Batman The Telltale Series – Season Pass – PlayStation 4
Deus Ex: Mankind Divided – PlayStation 4
StarBlood Arena – PS VR, PS4
Sacred 3 – PlayStation 3

Henüz yorum yok.

Yorum Yapın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

LEVELONLINE

Burası Türkiye'nin en çok satan oyun dergisi LEVEL'ın web sitesi... Site, dergiden bağımsız bir yapıya sahip. Yani site içeriği ayrı, dergi içeriği ayrı...

Her gün onlarca; haber, özel haber, inceleme ve makale yazıyoruz. Her gün güncelleniyoruz. Birçok son dakika haberi de cabası... Tüm bunları Türkiye'nin en tecrübeli oyun editörleri yapıyor.

SON HABERLER

TWITTER

Microsoft PUBG reklamını geri çekti! https://t.co/ildRzTehFa https://t.co/JqP2qD1Syb
Ocak ayı PlayStation Plus oyunları açıklandı! https://t.co/N8czEoKnvR https://t.co/n0fv5a2Ymk

Flickr