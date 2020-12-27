Mobil oyunculuk altın çağına giriyor

Mobil cihazlar üzerinde oyun oynama alışkanlığı, daha güçlü telefonlar ve Google Stadia veya GeFore NOW gibi hizmetler sayesinde, altın çağını yaşıyor. Dünyanın en gelişmiş oyunlarını artık mobil cihazlar üzerinden, bir konsola, bir televizyona veya monitöre bile ihtiyaç duymadan, akıllı telefonunuz üzerinden oynayabilirsiniz.

Mobil oyunculuk, kısa süre önceye kadar, akıllı telefonların kısıtlı kapasitelerinde çalışan, kısıtlı özelliklere sahip oyunları oynamak olarak algılanıyordu. Candy Crush gibi sürükleyici ama çok sınırlı kapasiteler için yapılmış oyunlar yüz milyonlarca insana ulaşıp çok popüler olsa da mobil cihazların güçlü oyun potansiyelini ortaya koyamıyordu.

Ardından, PUBG veya Fortnite gibi, mobil cihazlar üzerinde de çatır çatır oynanabilen, FPS tarzındaki multiplayer oyunlarla, akıllı telefonlar gerçek kapasitelerini göstermeye başladı.

Bugün, 7 yıldır heyecana beklenen ve piyasaya çıkar çıkmaz 15 milyon satış rakamına ulaşan Cyberpunk 2077’yi pek çok konsol veya PC oyuncusu oynamakta zorlanırken, mobil oyuncular, Google Stadia veya GeForce NOW gibi, stream oyun servisleri üzerinden rahatça oynamayı başardılar.

Google Stadia henüz ülkemizde hizmet vermiyor ancak yakın gelecekti genişleme planı içinde Türkiye’nin de ismi geçiyor. GeForce NOW’a ise ülkemizden kolayca ulaşıp oyun oynamak mümkün oluyor.

Mobil oyun severler için artık hem akıllı telefonun güçlü donanımları önem kazanırken hem de güçlü ve hızlı bir bağlantı sağlaması hayati önem taşıyor. iPhone SE, iPhone XR ve hatta iPhone 11 modelleri bile güçlü donanımlarıyla, hızlı ve takılmadan oyun oynamaya imkan veren güçlü bağlantı yetenekleriyle, mobil oyun severlere, diledikleri her yerde oyun oynama imkanı sunuyor. Yatakta, koltukta, otobüste, parkta, kafede… Oyun severler, mobil cihazları üzerinden sevdikleri oyunlara hızla ulaşabiliyorlar.

Oyuncuların mobil cihazlar üzerinden oyunlara kolay erişebilmesi ve daha çok oyuncunun oyunlarla buluşması da oyun dünyasını olumlu yönde etkiliyor. Bu sayede oyun yapımcıları daha fazla güç buluyor, yeni oyunlar yaratmak için daha fazla kaynağa ve imkana sahip oluyorlar. Oyun yapımcılarının daha güzel oyunlarla karşımıza çıkması ise daha fazla insanın oyunlara ilgi göstermesine neden oluyor. Dolayısıyla, birbirini sürekli destekleyen bu durum, video oyun dünyasında son derece hızlı bir gelişimi de beraberinde getiriyor.

Eğer uzun zamandır, mobil cihazınızda oyun oynamadıysanız, telefonunuzu yeniden elinize alıp, sevdiğiniz bir oyunu açmanızı tavsiye ediyoruz. Gördükleriniz karşısında çok şaşırabilirsiniz çünkü mobil oyunlar sürekli devrim yaparak, kendilerini hızla geliştirdiler ve geliştirmeye de devam ediyorlar.