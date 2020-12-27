Oyun bilgisayarlarında yeni dönem

Nvidia’nın yeni RTX teknolojisi ile oyunlarda yeni bir görsel şov dönemi başladı. Pek çok oyun yapımcısı artık RTX teknolojisini dikkate alarak oyunlarını hazırlıyor ve bu yeni nesil oyunlar, eski oyunların gözümüze çok yavan görünmesine neden olacak.

Video oyun dünyası, belli dönemlerde önemli devrimler ve kilometre taşı niteliğindeki değişimler yaşar. 3D oyunların ilk kez ortaya çıktığı dönemlere bakacak olursanız o eski oyunlar bugünkü oyunculara artık çok komik, çok basit, çok modası geçmiş görünür. Video oyunlarına bakışımızdaki bu değişimin nedeni, grafik teknolojisindeki değişimde yaşanan devrimsel zıplamalardır.

Nvidia şimdi RTX teknolojisiyle yeni bir devrimin kapısını açıyor. Yeni nesil RTX ekran kartları, Yalnızca NVIDIA RTX platformunda bulunan Ray Tracing için ayrılmış RT çekirdeklerine ve yapay zeka işlemlerine özel Tensor Çekirdeklerine sahip olarak geliyor. Bu da, son derece gelişmiş video oyunlarının muazzam hızlarda çalışması için gerekli alt yapıyı sunuyor.

Bu teknolojinin ilk örneklerinden birini 7 yıldır beklediğimiz Cyberpunk 2077 oyununda gördük. Çok etkileyici bir görünüme sahip olan Cyberpunk 2077, geleceğin distopik dünyasını bize Ray Tracing yani ışın izleme teknolojisiyle, çok etkileyici bir görünümde sundu. Geceleri neon ışıklarıyla parlayan geleceğin şehri, gökyüzünde etkileyici parlaklığı ile güneşin an ve an hareketini izlememize imkan veren oyunun gece ve gündü döngüsü, aslında oynanış açıdan pek çok şikayete konu olmasına rağmen Cyberpunk 2077’ye herkesin hayran olmasını sağladı.

Bugün artık bu teknolojiye sadece Nvidia’nın RTX 2080 TI gibi üst seviye RTX ekran kartlarıyla ulaşabiliyoruz. Pek çok oyun bilgisayarı üreticisi de bu ekran kartını bilgisayarlarında kullanmaya başladı. Acer Predator serisi diz üstü oyun bilgisayarlarında veya masaüstü oyun bilgisayarlarında RTX ekran kartlarına ulaşabilirsiniz. Masaüstü bilgisayar fiyatları için inceleme yaparken de RTX ekran kartı tercihi yapmanızı tavsiye ederiz. Çünkü önümüzdeki dönemde tüm oyunlar bu teknolojiyi kullanarak oyunlarının görselliğini geliştirecekler ve RTX teknolojisine sahip olmayan ekran kartlarının oyunları çalıştırması son derece zor olabilecek. Bu örneği de yine Cyberpunk 2077’ni piyasaya çıkışı sırasında canlı canlı gördük.

Bu arda küçük bir ipucu olarak da, oyuncu bilgisayarı seçimi yaparken, RAM miktarını olabildiğince yüksek tutmaya çalışmanız gerektiğini yeniden hatırlatalım çünkü bu kadar yüksek teknolojili oyunları takılmadan ve hızlı çalıştırması için cihazınızın geniş bir RAM kapasitesine ihtiyacı olacağını unutmamalısınız.