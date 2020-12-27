Yeni nesil konsollar bomba gibi geldi

Video oyun dünyası artık yeni nesil oyun konsolları ve oyun donanımlarıyla tanıştı. Playstation 5 ve yeni nesil Xbox cihazları sayesinde artık çok daha gelişmiş oyunlara ulaşabileceğiz. İşte yeni nesil oyun konsollarının oyun dünyasında yaratacağı müthiş değişim.

7 yıldır beklediğimiz ve Aralık ayında piyasaya çıkan video oyunu Cyberpunk 2077, yeni nesil oyun konsollarının, eski nesillere oranla nasıl bir fark yaratacağını bize çok güzel gösterdi. Yeni nesil konsolların şartları düşünülerek hazırlanmış olan oyun için PS4 ve önceki nesil Xbox cihazlarında da çalışacağı sözü verilmişti ancak gördük ki, oyun PS4 veya önceki nesil Xbox cihazlarında, oynanamayacak derecede zor çalışıyordu. Bu yüzden de oyunun yapımcı firması CD Projekt Red, kısa sürede 15 milyon adete ulaşan oyunu konsollarında oynayan insanlardan özür diledi ve oyunu geri alacaklarını duyurdu. Oyun Playstation oyun mağazasından kaldırıldı, satışı durduruldu.

Aslında çok gelişmiş ve çok etkileyici bir oyun olan Cyberpunk 2077, Playstation 5, Xbox Series S ve Xbox Series X gibi yeni nesil konsollarının gelişmiş donanımlarında çalışması için hazırlanmıştı.

CD Projekt Red, yani oyunun yapımcısı, şimdi oyunun yeni nesil konsollar için özel olarak hazırlanmış bir versiyonunu piyasaya sürmek için gün sayıyor. Böylece oyun yeni nesil konsollarda çok daha güzel görünecek. Ancak öyle görünüyor ki, eski nesil konsollar bu oyunu tam anlamıyla çalıştıramayacak veya bunu başarmak için yapımcının oyunu güncellemesi için uzun süre bekleyecek.

Bu örnek, yeni nesil oyun konsolları ile beraber video oyun dünyasında, daha önce görülmemiş bir rekabetin de ortaya çıkacağının işareti oldu.

Önceki nesillerde konsol cihazlarındaki gelişmeler oyunların kalitelerinde çok devrimsel değişimler yapacak kadar büyük adımlar ortaya koyamıyordu. Ancak bu kez karşımıza çıkacak yeni konsollar, video oyun dünyasındaki büyük gelişmelerin karşısında zayıf kalmamak için, büyük bir güncelleme alacaklar.

Oyun dünyasındaki hızlı değişim, video oyunlarını artık birkaç büyük şirketin planlı programlı endüstriyel oyun üretiminin tekelinden çıkardı. Oyun pazarı artık küçük Indie stüdyolarının, teknolojinin sınırlarını zorlayan boyutlarda oyunlar ortaya koymasına alıştı. Sonsuz büyüklükteki No Man’s Sky’ı düşünün… Devasa bir oyun stüdyosundan çıkmış kadar kaliteli ve geniş kapsamlı bir oyun olan Kingdoms: Come Deliverence’ı düşünün… Hiçbir oyun dağıtımcısı oyununu yayınlama yanaşmazken, Crowdfunding sistemiyle dünyanın en gelişmiş uzay simülasyonu Star Citizen’i hazırlayan Chris Roberts’ın yaptıklarını hatırlayın.

Bağımsız oyun stüdyoları artık çok güçlü oyun motorlarına erişim imkanına sahipler ve bu gelişmiş oyun motorları sayesinde, az kaynak kullanarak çok zekice fikirleri kolayca hayata geçirebiliyorlar. Bu da çok gelişmiş oyunların ortaya çıkmasına imkan tanıyor.

Üstelik artık oyunları yapay zekayla seslendirmek ve pek çok başka kaynağı kullanarak, görsel açıdan gelişmiş oyunlar yaratmak eskisi kadar zor bir iş değil. Bu nedenle, önümüzdeki yıllar, geçmişte hayalini kurmakta zorlandığımız derecede gelişmiş ve geniş içerikli oyunlarla karşılaşacağımızı tahmin edebilirsiniz.

İşte bu şartlar altında hazırlanmış, bu yeni dönem için planlanmış, çok gelişmiş donanımlara sahip iki rakip konsol ile karşılaşacağız. Ve bu donanımlar sayesinde, bugüne kadar şahit olmadığımız kadar gelişmiş oyunlar oynayabileceğiz.

Cyberpunk 2077 bu büyük değişimin ilk örneği oldu ve büyük hayranlık uyandıran bu oyunun ne yazık ki, eski nesil konsollarda çalışmasının çok zor olduğunu gördük. O zaman, eski nesil konsolları terk edip kendimizi yeni nesil konsollara hazırlamanın zamanı geldi.