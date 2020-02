Nintendo Switch Animal Crossıng: NEW HORIZONS EDITION KONSOLU 20 MART’DA GELİYOR

Issız bir adada yeni bir hayat bekliyor. Animal Crossing: New Horizons oyununun 20 Mart’ta piyasaya sürülmesini kutlamak için, içinde indirme kodu ve özel sürüm Nintendo Switch konsolu bulunan sınırlı bir Nintendo Switch paketi sunulacak. Bu paketle, oyuncular ada yaşamlarını şık bir şekilde yaşayabilirler. Nintendo Switch Animal Crossing: New Horizons Edition konsolu, yeni oyundan ilham alan benzersiz bir tasarıma sahip. Konsolun arkasındaki desenlerin yanı sıra, arkası beyaz önü pastel yeşil ve mavi Joy-Con kumandaları, renkli kayışları ve tanınan karakterler, Tom Nook ve Nooklings Timmy ve Tommy’nin görüntüleri ile süslenmiş beyaz bir Nintendo Switch Dock bulunuyor.

Yeni videoya göz atın: Nintendo Switch Animal Crossing: New Horizons Edition

Ayrıca Nintendo Switch Animal Crossing: New Horizons Taşıma Çantası ve Ekran Koruyucusu ve Nintendo Switch Lite Animal Crossing: New Horizons Taşıma Çantası ve Ekran Koruyucusu 20 Mart’ta çıkıyor. Bu çantalar her zaman, her yerde Animal Crossing: New Horizons’u oynarken konsolu koruyacaktır.. Animal Crossing: New Horizons’da oyuncular özel Nook Inc. Deserted Island Getaway paketine başlıyorlar. Burada oyuncular, kollarını sıvayıp ıssız bir adada sıfırdan bir hayata başlayabilir, sonunda yeni yaşamlarını olmasını istedikleri şekilde yapabilirler. Evlerini dekore edebilir, görüntülerini özelleştirebilir ya da deneyimlerini arkadaşlarıyla paylaşabilirler.