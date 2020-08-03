Online oyun keyfi için WiFi 6

TP-Link, Wi-Fi 6 destekli ürün ailesini sürekli genişletiyor ve bu ürünler Türkiye’de de satışa sunuluyor. Şu anda Türkiye’de Wi-Fi 6, başka bir deyişle AX destekli dört yönlendirici (router) ve bir PCI adaptör olmak üzere beş model satışta. Bu ürün ailesi yıl sonuna kadar daha da genişleyecek, yeni modeller eklenecek.

Yüksek bağlantı hızı ve erişim kapasitesi sunan Wi-Fi 6, bu nedenle şu anda en fazla online oyun oynayanlar tarafından tercih ediliyor. Bir önceki standarda göre bağlantı hızı ve erişim kapasitesini dört kat artıran Wi-Fi 6 teknolojisi, gecikme süresini de yüzde 60 oranında azaltıyor. Böylece Wi-Fi 6 teknolojili ağ ürünleriyle artık oyunlarda yüksek ping derdi son buluyor.

Evde online oyun oynayanların en büyük sıkıntılarından biri de oyun sırasında bir başka aile ferdinin yüksek kapasiteli bir uygulama çalıştırması ve ağ performansının düşmesi. TP-Link’in Wi-Fi 6 teknolojili yönlendiricileri ile bu sorun da ortadan kalkıyor. Oyun oynarken ağa bağlı başka biri Netflix’ten film indirebilir, bir diğeri görüntülü sohbet yapabilir. Oyun performansı bunlardan olumsuz etkilenmez. OFDMA ve MU-MIMO teknolojileri sayesinde, yüksek yoğunluklu uygulamalarda ortalama verim 4 kat daha artıyor. Böylece daha fazla cihaz ağa dahil olabiliyor ve performans düşmüyor.

Her düzeyde oyuncu için Wi-Fi 6 çözümü

TP-Link, Wi-Fi 6 teknolojisinde de kullanıcılara seçenek sunuyor. Şu anda satışta olan dört yönlendirici modeli her düzeyde oyuncunun ihtiyacını karşılayabiliyor, farklı bütçelere de uygun çözüm sunuyor. Giriş seviyesinde Archer AX10 ve AX50 modelleri; orta seviyede Archer AX6000 modeli; üst seviyede ise Archer AX11000 modeli oyunseverlerin beğenisine sunulmuş durumda.

Tamamen online oyun için geliştirilen bir oyun yönlendiricisi olan Archer AX11000’de farklı özellikler yer alıyor. ‘Oyun Hızlandırıcı’ özelliği, oyun akışlarını otomatik olarak algılayıp iyileştirmeyi sağlıyor. Böylece oyuncunun tepki hızı kadar hızlı bir ağ ve daha sürükleyici oyun deneyimi yaşanıyor. Ayrıca ince ayarlı kullanıcı arayüzü sayesinde oyun istatistiklerini görmek, gerçek zamanlı gecikmeyi, oyun süresini ve sistem kullanım bilgilerini edinmek mümkün.

Archer AX6000 ise çift bant destekli ve toplamda 5.9 Gbps hızlara ulaşabilen bir model. Akıllı bağlantı özelliği ile bant yönlendirme yaparak sıkışıklığı önleyen yönlendirici, 2.5 Gbps WAN girişi ve 8 adet Gigabit Ethernet girişi ile yıldırım hızında kablolu bağlantı sağlıyor.

Giriş seviyesindeki Archer AX50 ve AX10 modelleri de Wi-Fi 6 teknolojisinin sunduğu artıları oyunseverlere vaad ediyor. Her iki modelde 1 adet Gigabit WAN, 4 adet GigabitLAN girişi bulunuyor.

TP-Link, Wi-Fi 6 destekli yönlendiricilerden PC’lerin tam kapasite yararlanabilmesi içinise Archer TX3000E PCIe adaptörü geliştirip satışa sundu. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 destekli olan bu ürün ile PC’ler rakipsiz bağlantı hızlarına ve daha geniş kapsama alanına sahip oluyorlar.

Bu ürünlerle artık online oyun keyfi çok farklı bir döneme giriyor. Kesintisiz, yavaşlama olmadan, daha geniş kapsama alanı ve daha çok cihaz desteği ile aynı anda oyun, eğitim, evden çalışma, 4K film tüm uygulamalar yapılabiliyor. Oyuncuların performansı, ağ nedeniyle etkilenmiyor.

Ayrıntılı Bilgi İçin aşağıdaki linkleri ziyaret edebilirsiniz.

https://www.tp-link.com/tr/home-networking/wifi-router/

https://www.tp-link.com/tr/home-networking/adapter/archer-tx3000e/