Ubisoft’un üst düzey çalışanlarından biri daha cinsel istismar suçlaması sebebiyle görevinden ayrıldı.

Ubisoft’un yaratıcı içerik üretimi ve yazı işleri departmanı başkan yardımcısı Tommy François, taciz ve cinsel istismar iddialarının ardından görevinden ayrıldı. François, Ubisoft’taki en yaratıcı iş zekasına sahip çalışanlardan biri olarak görülüyordu. Şirketin en büyük yapımlarından olan Assassin’s Creed, Far Cry, Watch Dogs ve Tom Clancy’s The Division’da da görev almıştı.

Business Insider, Tommy François’in Haziran sonunda idari izne çıkartıldığı aktarıyor. Yine Business Insider’ın haberine göre Ubisoft’un CEO’su Yves Guillemot, François’in işten ayrıldığını çalışanlara geçen hafta 31 Temmuz’da bir mail yoluyla duyurdu. Mailde Tommy François’in şirketten derhal ayrıldığına yer veriliyor ancak konuyla ilgili detaylı bilgi bulunmuyor. Neredeyse 14 yıldır Ubisoft’ta çalışan François henüz çevrimiçi portfolyolarında yer alan ‘Ubisoft’ta çalışıyor’ ibaresini değiştirmedi.

Ubisoft’tan benzer bir skandalla gündeme gelen ve şirketten ayrılan ilk isim François değil. Ashraf Ismail, Maxime Béland, Serge Hascoët, Tannis Mallat, ve Cécile Cornet de toksik davranışlar, cinsel istismar, çalışan bilgilerinin kötüye kullanılması gibi sebeplerle şirketten ayrılmıştı.

Yves Guillemot, Ubisoft’un stüdyolarının sürekli taciz ve istismar haberleriyle gündeme gelmesiyle birlikte büyük değişikler geleceğinin sözünü verdi. Umuyoruz ki bu değişiklikler bir başka istismar haberinden önce gelir. Tommy François’ten ise şu an için konuyla iligli hiçbir açıklama gelmedi.