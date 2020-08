The Last of Us dizisi, orijinal oyunu ‘geliştirecek’

HBO kanalında yayınlanacak The Last of Us’ın televizyon uyarlamasının yapımcısı Craig Mazin, oyunun Naughty Dog tarafından geliştirilmiş orijinal versiyonundan herhangi bir çıkarma yapmayacağı söyledi.

BBC Raido 5’e konuşan yapımcı Mazin, şu anda Naughty Dog’dan Neil Druckmann ile üstünde çalıştıkları The Last of Us televizyon uyarlaması projesinden bahsetti. Fanların gönüllerini rahat tutmalarını, uyarlamada oyundan bir şey çıkarmayacaklarını; aksine konuları daha da açacaklarının sözünü verdi. “Herhangi bir şeyin lisans sahibi el değiştirdiği zaman o şeyin hayranları, yeni hak sahiplerinin hayranı oldukları şeyi anlamayacaklarını ve değiştireceklerini düşünüyorlar. Ancak ben şu an zaten ürünün orijinal yapımcısıyla birlikte çalışıyorum ve uyarlamada yapacağımız değişiklikler ise oyunda yer verilmeyen şeylere yer vermek ve içeriği genişletmek. Yani bir şeyleri çıkarmak değil, bir şeyler eklemek.”

Kendisini de bir The Last of Us fanı olarak gören Mazin, bu projenin gerçeğe dönüşen bir hayal olduğunu söylüyor. Bunun yanında oyunun yaşattığı güçlü duyguları bir adaptasyon yapımıyla yaşatmakta çekebilecekleri zorlukların da farkında olduklarını söyledi. Nihayetinde The Last of Us, 7 senelik geçmişi olan bir oyun ve her şey hafızalara oyunda olduğu gibi kazılı. Bir uyarlamanın bu geçmişle rekabeti ise zorlu bir süreç gibi görünüyor.

“Bir şeyleri yeniden yaratıyoruz ve hâlihazırda olan bir şeyi farklı bir formatta sunmak için yeniden tasarlıyoruz. Bu benim için bir rüyanın gerçekleşmesi gibi. Aslında biraz da korkuyorum çünkü hayranların bu oyuna karşı duyduğu hisler çok yoğun. Yapım yayınlandıktan sonra bir süre bir sığınakta saklanacağım çünkü herkesi mutlu etmek imkânsız!”

The Last of Us dizisinin duyurulmasının ardından Mazin Ellie’nin dizide de eşcinsel olacağını söylemişti. Ve neden dizinin bir filmden daha iyi olacağına dair konuşmuştu. Bildiğiniz üzere 2014 senesinde Sony bir The Last of Us filminin çekileceğini duyurmuştu ancak sonrasında proje iptal edildi.

You have my word. — Craig Mazin (@clmazin) March 5, 2020

“Eşcinsel karakterleri eşcinsel bıraksanız iyi edersiniz. Bu kısımları lütfen silmeyin. Her neyse, bunun için gerçekten çok heyecanlıyım!”

Craig Mazin: “Söz veriyorum.”