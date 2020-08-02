Konami’den yanlış haber sirenleri

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Konami’nin geçtiğimiz günlerde paylşatığı Silent Hill 2’nin siren sesi videosu takipçiler tarafından heyecanla karşılanırken birçok kişi de bunu yeni bir Silent Hill’in habercisi olarak değerlendirdi.

“Gözlerinizi kapatın. Her zaman korkunç oldu. Silent Hill 2 sirenleri”

Tepkiler ve hevesli hayranların yanıtları ve haberler internette çığ gibi büyürken Konami’den yanıt geldi.

“Sakin olun millet. Dead by Deadlight yayını izliyorduk ve korku hissini yaratması için bunu paylaşmanın iyi bir fikir olduğunu düşündük. Tweet’i silip geri adım atmak gibi bir şey yapmayacağız, sadece hoşunuza gider diye düşündük.

İnsanları birden heyecanlandırdığımız için üzgünüz. Konu hakkında resmi bir açıklama @SilentHill, bir etkinlik vb. bir yerden gelir, bizden değil. Üzgünüz, Cuma gübü moralinizi bozmak istemezdik.”

Bununla birlikte Konami, Twitter’da fanlarının psikolojisine Silent Hill ile olduğundan daha büyük bir darbe indirdi. Tweet’ten alt metin çıkaran hayranlar, Konami’nin ortada yeni bir Silent Hill oyununa dair bir şey olmadığını yazmasıyla bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. Tweet ilk atıldığında heyecanlarını dile getiren fanlar bu açıklamayla birlikte hayal kırıklıklarını da dile gietirmekten geri durmadı.

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