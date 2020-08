Konami’den yanlış haber sirenleri

Konami’nin geçtiğimiz günlerde paylşatığı Silent Hill 2’nin siren sesi videosu takipçiler tarafından heyecanla karşılanırken birçok kişi de bunu yeni bir Silent Hill’in habercisi olarak değerlendirdi.

“Gözlerinizi kapatın. Her zaman korkunç oldu. Silent Hill 2 sirenleri”

Tepkiler ve hevesli hayranların yanıtları ve haberler internette çığ gibi büyürken Konami’den yanıt geldi.

We are sorry we got people fired up. Anything official would come from first from @SilentHill or an event or something, not from us. We were just being fans and enjoyed the noise/memories. Sorry everyone, did mean to kill your Friday mood.

— Konami (@Konami) July 31, 2020