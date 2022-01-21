Oyuncu hayat tarzının 5 pratik çözümü

Video oyunları hepimizin tutkusu ama aynı zamanda şu da bir gerçek ki, oyun oynamak çok zaman isteyen bir uğraş. Peki, oyuncular zamanını efektif kullanmak için nasıl çözümler üretiyor?

Bugün tüm dünyaya hakim olan yemek kültürü sandviç/burger/ekmek arası yönteminin nasıl ortaya çıktığınız duymuşsunuzdur. Arkadaşlarıyla oyun oynamaya çok düşkün olan bir İngiliz asilzadesi, o dönemlerde çok fazla zaman alan yemek ritüellerine zaman ayırmak zorunda kalmamak için, pratik bir beslenme yöntemi geliştiriyor: Ekmek arası beslenme, yani sandviçler… Tahmin ettiğiniz üzere, bu lordlar, dükler, arşidükler, soylular asiller için mutfakta sürekli yemek hazırlayan bir çalışan grubu olsa da, tüm konukları, oyun arkadaşları, ailesi ile masaya oturup o donatılmış masada ağdalı hizmet ritüelleriyle yemek yemek demek saatler alan bir süreç. Haliyle, 1750’lerde İngiltere’nin Sandwich bölgesinin kontu olan John Montagu, aşçısından ona hızla tüketilecek ve onu oyunundan uzun süre uzaklaşmak zorunda bırakmayacak pratik besinler hazırlamasını ister. Aşçı da işte bu bizim ekmek arası beslenme yöntemini icat eder. Eti, balığı, tavuğu, sebzeleri ekmeklerin arasına koyup koyup servis ettikçe, yöredeki İngiliz asilzadeleri bu yeni beslenme biçimini çok sever. Ve sonuç olarak bu yeni yöntem, Sandwich ismiyle tüm dünyada ünlenir.

İşte buna benzer şekilde, bugün de video oyun severler, sevdikleri oyunlardan çok uzak kalmak istemediklerinde azı zorunlu ihtiyaçlara alternatif çözümler üretiyorlar. İşte onlardan bazıları:

1- Temizliği robotlar yapsın

Evet, biz robot süpürgeleri daha çok yeni evlenmiş gelin hanımların evlerinden çekilmiş Instagram öykülerinde görmeye alışkınız ama emin olun, bekar ve yalnız yaşayan oyun sever erkekler hatta kızlar, ev temizleme yükünü hafifletip oyuna daha fazla zaman ayırabilmek için Vector robot gibi robot süpürge modellerinin peşinde koşuyorlar.

2- Yemek hazırlamaya zaman yok

Sandwich kontu John Montagu’nun mirası sandviçler hala oyun severlerin en önemli beslenme tercihini oluşturuyor. Hamburgerler, ekmek arası lezzetler, tostlar, sandviçler… Üstelik aynı Kont John Montau gibi bu sandviçleri başka aşçılar hazırlayıp oyun severlere servis ediyor. Tek fark, günümüzde yemek siparişlerinin aşçılara online olarak verilmesi. Vay be!

3- Televizyon mu? Hiç gerek yok!

Gerçekten, bir oyun severi televizyon başında dizi veya program saatini beklerken görmeniz çok nadir bir durumdur. Oyun tutkunları, seyretmek istedikleri dizi ve programları, kendi müsait oldukları zamanda seyretmek üzere listeler ve ardından internet üzerinden bu yayınlara ulaşıp seyreder.

4- İşe gitmeyelim, iş bize gelsin

Size inanması güç gelebilir ama 1750’lerde insanoğlunun yemek yeme alışkanlığını değiştiren oyun tutkunu kont gibi, günümüzün oyun tutkunları da, dünyadaki iş yapış yöntemlerini değiştirdiler. Kaliforniya’daki Silikon Vadisi’nde sosyal medya hizmetleri hazırlayıp dünyaya sunan gençler, ki aynı zamanda hepsinin iyi birer oyun sever olduğunu biliyoruz, aynı zamanda geliştirdikleri farklı video toplantı uygulamaları sayesinde insanlara adeta, zamanınızı yollarda, trafikte harcamayın, toplantılarınızı evden ve internet üzerinden yapın, yolda geçmesi gereken zamanını da kendinize, oyunlarınıza, hobilerinize ayırın dediler, ki aynı genç girişimciler bugün dünyayı kökünden değiştirebilecek bir “oyun” dünyası olan sanal Meteverse evrenini de hayata geçirdiler.

5- Sosyalleşme ihtiyacı

Sadece batıda değil, dünyanın tüm toplumlarında bireylerin derin bir sosyalleşme ihtiyacı vardır ve bunun için batı ülkelerinde barlar, doğu ülkelerinde kahveler, çay evleri, restoranlar gibi işletmeler kurulur. Düğünler, arkadaş buluşmaları, eğlenceler, kutlamalar, partiler… Hep bu ihtiyacın bir parçasıdır. Ancak oyun severler artık bu ihtiyacı da oyunların içinde gideriyorlar ve multiplayer oyunlarda yaşanan sosyal iletişim, aslında insanların en eski dürtülerinden biri olan sosyalleşmeyi yeterince tatmin ediyor.